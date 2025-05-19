Kolesterolü adeta vücuttan kazıyor! Yoğurda eklenerek tükeliyor! Bilimsel araştırmalar doğruladı

Yüksek kolesterol, kalp-damar hastalıklarının en büyük tetikleyicilerinden biri olarak milyonların sağlığını tehdit ediyor. Ancak bilim dünyası, yoğurda eklenerek tüketilen bir besinin kolesterolü adeta vücuttan kazıdığını ve kalbi koruduğunu ortaya koydu: Chia tohumu.

Kardiyoloji, beslenme ve sindirim sağlığı uzmanları, chia tohumunun yoğurtla birleştiğinde hem kolesterolü düşürdüğünü hem de sindirimi güçlendirdiğini belirtti.

Bilimsel araştırmalar ve uluslararası uzman görüşleri, bu küçük tohumların büyük sağlık faydalarını doğruladı.

İşte chia tohumunun yoğurtla birleştiğindeki mucizevi etkileri ve uzmanlardan gelen hayati öneriler…

CHİA TOHUMU: KOLESTEROLÜN DOĞAL DÜŞMANI

Chia tohumu, omega-3 yağ asitleri, çözünür lif ve antioksidanlar açısından zengin bir süper besin.

Journal of Nutrition’da yayımlanan bir çalışma, günde 25 gram chia tohumu tüketiminin LDL (kötü kolesterol) seviyelerini %15 oranında azalttığını ve HDL (iyi kolesterol) seviyelerini artırdığını gösterdi. Çözünür lif, bağırsakta kolesterolün emilimini engelleyerek kan lipidlerini dengeledi.

ABD’deki Harvard Tıp Fakültesi’nden kardiyolog Prof. Dr. Deepak Bhatt, “Chia tohumu, kolesterolü düşürmek için doğal bir çözüm. Yoğurtla birleştiğinde, hem probiyotikler hem de lifin etkisiyle kalp sağlığını güçlendiriyor” dedi.

American Journal of Clinical Nutrition’da yer alan bir araştırma, chia tohumunun düzenli tüketiminin kalp krizi riskini %20 azalttığını ortaya koydu.

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YOĞURT VE CHİA: SİNDİRİMİN GÜÇLÜ İKİLİSİ

Yoğurt, probiyotik içeriğiyle bağırsak sağlığını desteklerken, chia tohumuyla birleştiğinde sindirim sistemini adeta coşturdu. Gut Microbes dergisinde yayımlanan bir çalışma, chia tohumundaki lifin bağırsak mikrobiyotasını zenginleştirdiğini ve probiyotik bakterilerin etkisini artırdığını gösterdi. Bu kombinasyon, kabızlığı önlüyor, bağırsak hareketlerini düzenliyor ve iltihaplanmayı azalttı.

İngiltere’deki King’s College London’dan beslenme uzmanı Prof. Dr. Kevin Whelan, “Chia tohumu, yoğurdun probiyotik etkisini güçlendirerek sindirim sistemini destekler. Bu ikili, bağırsak sağlığını koruyan bir güç merkezi” dedi.

Araştırma, yoğurda iki yemek kaşığı chia tohumu eklenmesinin sindirim enzimlerini %30 artırdığını buldu.

KALP SAĞLIĞI VE ÖTESİ: BİLİMSEL KANITLAR

Chia tohumunun yoğurtla tüketimi, sadece kolesterol ve sindirimle sınırlı kalmıyor; genel sağlık üzerinde de olumlu etkiler sundu. European Journal of Clinical Nutrition’da yayımlanan bir çalışma, chia tohumunun kan basıncını %5-7 oranında düşürdüğünü ve damar sağlığını iyileştirdiğini gösterdi. Bu, kalp-damar hastalıkları riskini azaltmada kritik bir faktör.

Avustralya’daki Monash Üniversitesi’nden kardiyolog Prof. Dr. Jayne Marshall, “Chia tohumu, omega-3 ve antioksidanlarıyla damar iltihabını azaltır. Yoğurtla düzenli tüketimi, kalbin tıkır tıkır çalışmasını sağlar” dedi. Ayrıca, chia tohumundaki magnezyum ve potasyum, kalp ritmini düzenlerken, yoğurdun kalsiyumu kemik sağlığını destekledi.

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UZMAN ÖNERİLERİ: CHİA VE YOĞURDU NASIL TÜKETMELİ?

Uzmanlar, chia tohumunun yoğurtla tüketiminde doğru dozaj ve hazırlık yöntemlerine dikkat edilmesini önerdi.

Nutrients dergisindeki bir inceleme, günde 1-2 yemek kaşığı chia tohumunun (10-25 gram) sağlık faydalarını maksimize ettiğini belirtti. Prof. Dr. Uma Naidoo, “Chia tohumlarını yoğurda eklemeden önce 10 dakika suda bekletirseniz, jel kıvamı sindirimi kolaylaştırır ve besin emilimini artırır” dedi.

Doğal, şekersiz ve probiyotik açısından zengin yo ve probiyotik yoğurt tercih edilmesi öneriliyor. İngiltere’deki Imperial College London’dan Prof. Dr. Dudley Pennell, “Bu kombinasyonu kahvaltıda veya ara öğünde tüketin, ancak şekerli yoğurtlardan kaçının. Aşırı tüketim kalori alımını artırabilir” dedi.

KALBİNİZİ VE BAĞIRSAKLARINIZI KORUYUN!

Chia tohumu ve yoğurt, kolesterolü düşürmek, kalbi güçlendirmek ve sindirimi desteklemek için bilimsel olarak kanıtlanmış bir ikili.

Uzmanlar, bu kombinasyonu düzenli olarak diyetinize ekleyerek sağlıkta büyük farklar yaratabileceğinizi vurguladı.

Ancak herhangi bir sağlık sorununuz varsa, diyet değişiklikleri öncesinde bir uzmana danışın. Kolesterolle mücadelede küçük bir kaşık chia, büyük bir zafer getirebilir!