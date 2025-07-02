Kolesterolü bitiren doğal formülü işin uzmanları anlattı

Yüksek kolesterol, kalp ve damar hastalıklarının en büyük tetikleyicilerinden biri olarak dünya genelinde milyonlarca insanı tehdit etti. Ancak bilimsel çalışmalar ve uluslararası uzmanların görüşleri, kolesterol seviyelerini doğal yollarla kontrol altına almanın mümkün olduğunu gösterdi.

İlaçlara bağımlı kalmadan, beslenme ve yaşam tarzı değişiklikleriyle kolesterolü düşürmenin yolları artık sır olmaktan çıktı.

Harvard Tıp Fakültesi’nden kardiyolog Dr. Eric Rimm ve Oxford Üniversitesi’nden beslenme uzmanı Prof. Susan Jebb gibi isimler, doğal yöntemlerin gücüne dikkat çekti.

İşte, kolesterolü düşürmenin bilimsel olarak kanıtlanmış doğal yolları ve uzman önerileri...

BESLENMENİN GÜCÜ: KOLESTEROL DÜŞMANLARI SOFRANIZDA

Bilimsel araştırmalar, beslenmenin kolesterol yönetiminde kilit rol oynadığını ortaya koydu.

Doymuş yağlar ve trans yağlar yerine tekli doymamış yağlar içeren besinler, LDL (kötü kolesterol) seviyelerini düşürmede etkili.

Dr. Eric Rimm liderliğinde yürütülen bir çalışma, Akdeniz diyeti uygulayan bireylerde LDL kolesterolde %10-15’lik bir düşüş gözlemlendiğini gösterdi.

Zeytinyağı, avokado, ceviz ve fındık gibi besinler, bu diyette öne çıktı. Özellikle günde 2-3 adet ceviz veya 15-20 adet fındık tüketiminin kolesterolü düşürmede etkili olduğu biliniyor.

Journal of Nutritional Biochemistry’de yayımlanan bir çalışma, çeri domatesinin yüksek C vitamini içeriğiyle kolesterolü düşürdüğünü kanıtladı.

Harvard Tıp Fakültesi’nden beslenme uzmanı Dr. Walter Willett, “C vitamini, bağışıklık sistemini desteklerken kolesterolü düşürmede de güçlü bir antioksidan etkisi sunuyor. Çeri domatesi gibi doğal kaynaklar, takviyelerden daha etkili” dedi.

Prof. Susan Jebb, "Yulaf, arpa, mercimek, elma ve brokoli gibi lif zengini besinler de kolesterolü %5’e kadar düşürebiliyor" dedi.

EGZERSİZ VE STRES YÖNETİMİ: KALBİNİZİ KORUYUN

Amerikan Kalp Derneği’nin raporuna göre, haftada 150 dakika orta yoğunlukta aerobik egzersiz, HDL (iyi kolesterol) seviyelerini artırırken LDL’yi düşürüyor.

Kardiyolog Dr. Martha Gulati, “Yürüyüş, yüzme veya bisiklet gibi aktiviteler, kolesterol profilini iyileştiriyor ve damar sağlığını koruyor” dedi.

The Lancet’te yayımlanan bir meta-analiz, düzenli egzersizin bazı durumlarda düşük doz statin ilaçlarıyla eşdeğer etki gösterdiğini ortaya koydu. Kronik stresin kolesterol üretimini artırdığı da biliniyor.

Nörobilimci Dr. Andrew Huberman, “Kortizol seviyelerini artıran stres, kolesterol üretimini tetikleyebilir. Meditasyon ve nefes egzersizleri, dolaylı yoldan kolesterolü düşürmeye yardımcı olur” dedi.

Journal of Clinical Sleep Medicine’da yayımlanan bir çalışma, gecede 6 saatten az uyuyanlarda kolesterol seviyelerinin %8’e kadar yükseldiğini gösterdi.

BİTKİSEL TAKVİYELER: DOĞRU KULLANIM ŞART

Bitkisel takviyeler, kolesterol yönetiminde giderek popüler hale geldi. Avrupa Kardiyoloji Derneği, günlük 2 gram bitki sterolü tüketiminin LDL kolesterolü %10’a kadar düşürebileceğini onayladı.

Johns Hopkins Üniversitesi’nden Dr. Seth Martin, “Kırmızı maya pirinci gibi takviyeler etkili olabilir, ancak doktor kontrolü olmadan kullanımı karaciğer sağlığını riske atabilir” uyarısında bulundu.

DOKTORLARIN ORTAK GÖRÜŞÜ: YAŞAM TARZI DEĞİŞİKLİĞİ

Uzmanlar, kolesterolü düşürmek için şu temel adımlarda birleşiyor: Doymuş yağ ve trans yağ içeren gıdalardan kaçının, omega-3 zengini balık ve bitkisel yağları tercih edin, sigarayı bırakın ve alkol tüketimini azaltın. Ayrıca, kilo kontrolü de kritik. Her 5-10 kilogramlık kayıp, LDL kolesterolü %5-8 oranında düşürebiliyor.

Yüksek kolesterolü doğal yollarla kontrol altına almak, sadece kalp sağlığınızı korumakla kalmaz, aynı zamanda yaşam kalitenizi artırır.

Uzmanlar, küçük ama etkili değişikliklerle büyük farklar oluşturabileceğini vurguladı.