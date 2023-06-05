Kolesterolü dengelemek mümkün mü

Meyvelerin, yüksek miktarda posa içermesi sebebiyle bağırsakların düzenli çalışmasında ve kolesterol seviyesinin kontrolünde büyük rol oynadığına dikkat çeken Diyetisyen Sena Genç, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. İşte o açıklamalar…

“Elma, portakal, muz, mandalina, ayva, nar, greyfurt, armut, kivi gibi bütün kış meyveleri vitamin yönünden zengindir. Bağışıklık sistemini güçlendirir. Antioksidan ve antienflamatuar özelliklerinden dolayı enfeksiyonlara karşı da vücudun direncini artırır. Kolesterolü dengeler, kalbi korur ve cildi güzelleştirir. Lif oranları yüksek olduğu için bağırsakların düzenli çalışmasını sağlar”

KURUYEMİŞ YA DA SÜT İLE TÜKETİN



“Meyveler, yüksek miktarda posa (lif) içermesi sebebiyle bağırsakların düzenli çalışmasında ve kolesterol seviyesinin kontrolünde büyük rol oynamaktadır. Meyveler bir yağ grubu (kuruyemişler) veya bir süt grubu (kefir, yoğurt, süt) ile birlikte tüketilince, tokluk hissi daha uzun süre devam edecektir ve şekeri daha yavaş yükseltecektir. Özellikle şeker hastalığınız varsa, şekeri yüksek meyveler ve kuru meyvelerden uzak durmanızda fayda var. Porsiyon kontrolüne mutlaka dikkat edilmelidir çünkü gereksinimden fazla tüketildiğinde fazladan enerji alımına sebep olacağından kilo kontrolüne ters etki yaratabilir. Meyveler früktoz (meyve şekeri) içeren basit karbonhidratlardır fazla yendiğinde, fazla kalori alınmasına neden olunur. Bu fazla kalori de kilo olarak geri döner”

MEYVELER BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ GÜÇLENDİRİR

Kış meyvelerinin yararlarından da söz eden Dyt. Genç, “Elma, portakal, muz, mandalina, ayva, nar, greyfurt, armut, kivi gibi bütün kış meyveleri vitamin yönünden zengindir. Bağışıklık sistemini güçlendirir. Antioksidan ve antienflamatuar özelliklerinden dolayı enfeksiyonlara karşı da vücudun direncini artırmaya yardımcı olur. Kolesterolü dengeler, kalbi korur ve cildi güzelleştirir. Lif oranları yüksek olduğu için bağırsakların düzenli çalışmasını sağlar” dedi.

2-3 PORSİYON TERCİH EDİLEBİLİR



Günlük meyve tüketiminin ne kadar olması gerektiğini anlatan Dyt. Genç, “Kişinin günde yemesi gereken meyve miktarı yaşı, cinsiyeti, kilosu, hastalığı, günlük alması gereken kaloriye göre değişiklik göstermektedir. Genel olarak çocuklarda ve büyüme çağında meyve günde en az 3 porsiyon alınması, yetişkinlerde ise 2-3 porsiyon alımı yeterlidir” diye konuştu.

Meyvelerin gereksinimden fazla tüketildiğinde fazladan kalori alımına sebep olması nedeniyle kilo kontrolünü olumsuz etkileyebileceğine dikkat çeken Dyt. Genç, “Çünkü meyveler früktoz (meyve şekeri) içeren basit karbonhidratlardır. Fazla tüketildiğinde, fazla kalori alınmasına neden olunur. Bu fazla kalori de kilo olarak geri dönebilir. Bu yüzden meyve tüketiminde porsiyon kontrolüne dikkat edilmelidir. Özellikle gece yatmadan 3-4 saat öncesine kadar tüketilmiş olmalıdır” şeklinde konuştu.

DHA