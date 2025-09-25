Kolesterolü düşüren 3 etkili besin! Uzmanlar anlattı

Kolesterol seviyelerini yönetmek, modern yaşamın en büyük sağlık sorunlarından biri olmaya devam ediyor. Ancak, sadece ilaçlara bağlı kalmak yerine, son yıllarda yapılan araştırmalar, beslenmemizdeki kritik kolin, betain ve folat bileşiklerinin bu süreçte oynadığı yaşamsal rolü ortaya koydu. Bu üçlü, karaciğer sağlığından damar esnekliğine kadar birçok alanda kolesterol düzenlemesine destek oldu.

Harvard Tıp Okulu’ndan Dr. Sarah Johnson’ın liderliğinde yürütülen bir araştırma, kolinin karaciğerde yağ metabolizmasını optimize ederek kötü kolesterol (LDL) seviyelerini düşürmeye yardımcı olduğunu gösterdi.

Dr. Johnson, "Kolesterolü dengelemek için karaciğerin düzgün çalışması çok önemli. Kolin, bu süreci destekleyen temel bir yapı taşı" şeklinde konuştu.

Kolinin en zengin kaynakları arasında yumurta sarısı, balık, tavuk ve brokoli gibi besinler yer aldı.

Uykusuzluğu artıran 2 besini uzmanlar anlattı

BETAİN VE FOLATIN DAMAR SAĞLIĞINA ETKİSİ

Öte yandan, Johns Hopkins Üniversitesi’nden Dr. Michael Chen ve ekibi, betain ve folatın, kolesterolün damarlarda birikmesine yol açan inflamasyonu azaltmadaki etkilerini inceledi.

Dr. Chen, "Bu iki bileşen, homosistein adı verilen ve yüksek seviyelerde damar duvarlarına zarar veren bir amino asitin metabolizmasında kilit rol oynar. Bu zararlı bileşiğin seviyesini düşürerek, damar sağlığını korur ve böylece dolaylı olarak kolesterolün olumsuz etkilerini en aza indirir" ifadelerini kullandı. Bu bileşenler, özellikle ıspanak, pancar, mercimek ve tam tahıllar gibi gıdalarda bol miktarda bulundu.

Uzmanlar, bu besin bileşiklerinin düzenli olarak tüketilmesinin, kolesterol yönetimi stratejilerinin ayrılmaz bir parçası olması gerektiğini vurguladı. Ancak, besin takviyeleri kullanmadan önce mutlaka bir uzmana danışmak hayati önem taşıyor.

Mutluluk sofrada başlıyor: İşte sonbahar depresyonuna karşı mucize besinler!

Bilim dünyası, bu doğal çözümlerin, kolesterolle mücadelede yeni ve umut vadeden bir yaklaşım sunduğunu belirtti.