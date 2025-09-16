Kolesterolü silip atıyor, kalp sağlığını güçlendiriyor! Vücudu canlandıran mucize

İranlı araştırmacılar, yıllardır süren kalp hastalıkları salgınına karşı mutfak raflarındaki sıradan malzemelerle etkili bir çözüm önerdi.

Limon kabuğuyla kaynatılmış sarımsak. Bu basit karışım, damarlardaki kolesterol birikimini hedef alarak kan akışını hızlandırıyor ve vücut enerjisini zirveye taşıdı.

Son bilimsel verilere göre, düzenli tüketim kalp krizi riskini önemli ölçüde azaltabildi.

Isfahan Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden Neda Aslani ve ekibinin yürüttüğü randomize kontrollü klinik çalışmada, 30-60 yaş arası 112 hiperlipidemili hasta dört gruba ayrıldı. Birinci grup, günde 20 gram ezilmiş sarımsak ve bir yemek kaşığı limon suyu tüketenlerden oluştu.

Sekiz hafta sonunda bu grupta toplam kolesterol seviyeleri 40.8 mg/dL, LDL kolesterolü ise 29.8 mg/dL oranında düştü; ayrıca fibrinojen seviyeleri 111.4 mg/L azaldı. Diğer gruplara kıyasla, limonlu sarımsak karışımı kan basıncını da belirgin şekilde düşürdü ve vücut kitle indeksinde iyileşme sağladı.

Araştırmacılar, sarımsaktaki allisin bileşiğinin limonun antioksidan flavonoitleri (hesperidin ve eriositrin) ile birleştiğinde, lipid profilini dönüştürdüğünü vurguladı. Bu bulgular, sarımsak-limon ikilisinin kardiyovasküler faydalarını doğrulayan daha geniş bir literatürle örtüştü.

Örneğin, yayınlanan bir quasi-deneysel çalışmada, hiperlipidemili hastalara üç hafta boyunca her öğünde 10 ml kaynatılmış sarımsak ve Şiraz limonu karışımı verildi.

Trigliserit ve LDL kolesterol seviyelerinde önemli düşüşler, HDL kolesterolünde ise artışlar gösterdi.

Araştırmacılar, bu karışımın hiperlipidemi tedavisinde doğal bir destek olarak önerilmesini tavsiye etti.

Benzer şekilde, Medical News Today'in derlediği verilere göre, ham sarımsak tüketimi LDL kolesterolü %10'a kadar azaltabildi. Yaşlanmış siyah sarımsak ekstraktları ise dört haftada bile etkisini gösteriyor.Yabancı uzmanlar da bu doğal formüle olumlu yaklaştı.

"SARIMSAK TEK BAŞINA MUCİZE DEĞİL"

Mumbai'deki Sir H. N. Reliance Vakfı Hastanesi ve Araştırma Merkezi Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanı Dr. Eileen Canday, sarımsaktaki allisin, diallyl disülfid ve S-allyl sistein bileşenlerinin plak birikimini engelleyerek kan basıncını düzenlediğini ve iltihabı azalttığını belirterek, "Sarımsak-limon karışımı, kardiyovasküler hastalıkların önde gelen nedenlerinden yüksek kolesterol ve hipertansiyonu yönetmede etkili bir yardımcı olabilir" dedi.

İngiltere Kalp Vakfı'ndan kayıtlı diyetisyen Victoria Taylor ise, sarımsağın antioksidan allicin'inin kan basıncını düşürmede rol oynadığını, ancak faydalarının bütüncül bir diyetle desteklenmesi gerektiğini vurguladı:

"Sarımsak tek başına mucize değil, ama kalp sağlığı için güçlü bir müttefik."

PEKİ BU ÇAY NASIL HAZIRLANIR?

Bir avuç sarımsağı soyup ezin, limon kabuklarını rendeleyin ve bir litre suda 10-15 dakika kaynatın. Süzüp ılıtın, isteğe göre bal eklenmesi önerildi.

Günlük bir fincan, damarları temizleyerek vücudu zinde tutuyor; ancak mide hassasiyeti olanlar doktora danışması önerildi.

Uzmanlar, bu doğal iksirin ilaç tedavilerini destekleyici rol oynadığını, ancak tek başına yeterli olmadığını hatırlattı.