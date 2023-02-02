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İşte Kolesterolü yüksek olanlar için beslenme önerileri

Yanlış beslenme ve hareketsizlik, kötü kolesterol denilen LDLyi yükseltiyor. Doç. Dr. Hatice Betül Erer, kolesterol değerleri konusunda uyarılar yaptı ve besenme tavsiyelerinde bulundu.

Haber Giriş: 2 Şubat 2023 Perşembe - 11:38
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Kolesterolü yüksek olanlar için beslenme nasıl olmalı?

İşte Kolesterolü yüksek olanlar için beslenme önerileri
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Kolesterol, vücuttaki her hücre için gereklidir ve birçok hormonda kolesterol vardır. Ancak bu durum, Yüksek kolesterolün faydalı olduğu anlamına gelmemektedir. Yani yeterli seviyenin üzerindeki kolesterol vücuda zarar verir.

 

Kötü kolesterol, genellikle sessizce ilerleyen bir durumdur. Hemen hemen hiçbir hastada kolesterol yüksekliği sadece muayeneyle anlaşılmamaktadır. Kötü kolesterolün aşırı yüksek olduğu durumlarda meydana gelebilecek bazı belirtiler şöyle:

Ciltte lekelenmeler
Vücudun bazı yerlerinde morarma
Ciltte solgun görünüm
Göz kapakları, eller ve tendonlarda sarı renkli yağ bezeleri
Halsizlik, yorgunluk
Ayak ve bacaklarda uyuşma
Yaraların geç iyileşmesi

FAZLA KİLO KOLESTEROLÜ YÜKSELTİR

Kolesterolün yükselme sebepleri de sık sorulan sorular arasındadır. Bu durum şöyle açıklanabilir. Karaciğer, kolesterol üreten bir organdır. Ancak bunun üzerine yiyeceklerden de kolesterol alınmaktadır. Eğer bir kişi sağlıksız, yağ oranı yüksek olan gıdaları çok fazla tüketirse kolesterolünün yükselmesine neden olur. Ayrıca aşırı kilolu olmak, egzersiz yapmayıp hareketsiz yaşamak da kolesterol seviyesini artırabilir. Kanda LDLnin yüksek olması hasta için risktir ve kalp-damar hastalıkları için risk faktörüdür. HDLnin de düşük olması riskli bir durumdur. Zira bu riske sahip hastalarda kalp krizi, felç, damar tıkanması gibi hastalıkların ortaya çıkma olasılığı daha fazladır.

Beslenmede 8 noktaya dikkat edilerek ve hareketli bir yaşam tarzı benimseyerek kolesterolü dengede tutabilmek mümkün:
Ağırlıklı olarak beyaz et tercih edilmeli; pişirme yöntemi olarak ızgara, haşlama, buğulama tercih edilmelidir.
Bol bol balık tüketilmelidir.
Etlerdeki yoğun yağlar pişirilmeden önce ayrılmalıdır.
Sakatat tüketimi azaltılmalıdır.
Sosis, salam, sucuk gibi işlenmiş ürünler mümkün olduğunca tüketilmemelidir.
Tahıl, taze sebze ve meyve tüketimi artırılmalıdır.
Tam yağlı süt ve süt ürünleri yerine daha az yağlı ürünler tercih edilmelidir.
Pasta, krema, margarin, fırın ürünleri, kızartma yiyecekler ve fast food türü gıdalardan uzak durulmalıdır.

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