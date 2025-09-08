Kolesterolün en büyük düşmanları! İşin uzmanları anlattı

Ünlü doktorlar, "Kolesterol diye bir hastalık yok!" sloganıyla bilinen görüşlerini yineleyerek, hayvansal gıdaların kolesterolü yükseltmediği yönündeki açıklamalarıyla dikkat çekti. Ancak uzmanlar, işlenmiş gıdalar ve margarin gibi katı yağların kalp sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerine de vurgu yapmayı ihmal etmeyerek, "Çok miktarda yağlı et ve sucuk ile salam gibi işlenmiş et tüketmek kolesterolü yükseltebilir" diyerek, tükettiğimiz gıdaların kalitesine işaret etti.

BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR NE DİYOR?

Yapılan pek çok bilimsel araştırma, belirli besinlerin kolesterol düzeylerini düşürmede etkili olduğunu gösterdi.

Örneğin, keten tohumu gibi lif açısından zengin ve antioksidan özelliklere sahip besinlerin kolesterol tedavisinde kullanıldığı belirtildi. Ayrıca, fındık ve ceviz gibi kuruyemişlerin, günde sadece birkaç adet tüketildiğinde bile yüksek kolesterol üzerinde olumlu etkiler yarattığına dair çalışmalar mevcut. Uzmanlar, bu tür besinlerin düzenli olarak tüketilmesi gerektiğini vurguladı.

DİYETİSYENLERİN GÖZDESİ: MÜRDÜM ERİĞİ, KEREVİZ, KIRMIZIBİBER VE SARIMSAK

Diyetisyenler, sonbaharın bu mucizevi besinlerinin kolesterol düşürücü etkilerini öne çıkardı. Özellikle mürdüm eriği, içerdiği lif ve antioksidanlarla kan kolesterolünü dengelemeye yardımcı oldu. Kereviz, hem lifli yapısı hem de içerdiği fitokimyasallar sayesinde kolesterolü düşürmede önemli bir rol oynadı. Kırmızıbiber ve sarımsak ise, kan damarlarını koruyucu özellikleri ve anti-inflamatuar etkileriyle kalp sağlığına katkıda bulundu.

TÜKETİM ÖNERİLERİ:

Uzmanlar, bu besinlerin salatalarda, yemeklerde veya ara öğünlerde rahatlıkla tüketilebileceğini belirtti.

Örneğin, sadece bir yemek kaşığı zeytinyağının bile günlük beslenmede yer alması, kalp sağlığını destekleyici bir adım olarak görüldü.

Margarin ve tereyağı gibi katı yağlar yerine zeytinyağı, mısırözü yağı veya ayçiçek yağı gibi sıvı yağların tercih edilmesi gerektiğinin altını çiziyorlar.

Bu besinleri sofralarınızdan eksik etmeyerek, hem kolesterolünüzü kontrol altına alabilir hem de genel sağlığınızı önemli ölçüde iyileştirebilirsiniz.

Sağlıklı bir yaşam için beslenme alışkanlıklarınızı gözden geçirmek, en etkili yatırımlarınızdan biri olacak.