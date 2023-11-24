Koli Basili bilim insanlarını şaşkına çevirdi

Bilim alanında dikkat çekici araştırmalar yapan PNAS dergisi yeni bir araştırmaya imza attı. Dergi tarafından yapılan araştırmaya göre, beyinleri, ağızları ve herhangi bir duyuları olmamasına rağmen, yaşamı süresince anılar oluşturabildiği ve bunları gelecek nesillere aktarabildikleri tespit edildi.

Dünyanın en yaygın bakteri türü olan Escherichia Coli veya bilinen adıyla Koli Basili adlı bakteri türü üzerinde yapılan araştırma, bilim insanlarını hayrete düşürdü.

YAŞADIKLARINI SAATLERCE HATIRLAYABİLİYOR

Teksas Üniversitesinden Souvik Bhattacharyya, bakterilerin içinde bulundukları ortama ilişkin bilgileri depoladıklarını, bir ortamda çok sık bulunmaları durumunda bu anıları kullanabildiklerini söyledi.

Araştırmacılar 10 binden fazla bakterinin test edildiği deneyde, bakterilerin yayılma ve gruplaşma hareketleri gözlemlendi. Bakteriler besin ararken bir noktadan diğerine hızlıca gidiyor, yayılarak bölgede yiyecek arayan bakteriler, yemek bulduklarında ise bir araya toplanıyorlar. Demirin az olduğu ortama taşındıklarında hızla demirin yoğun ortama doğru harekete geçiyor, tekrar besin arama hareketi yapmıyorlar.

SONRAKİ NESİLLERE BİLGİLERİ AKTARABİLİYORLAR

Araştırma sürecinde bilim insanları yeni bir bilgiye daha ulaştı. Yapılan gözlemelerde, bakterilerin edindiği bilgileri sonraki nesillere de aktarabildiği anlaşıldı.

Bilim insanları, bakterilerin demir üzerinden bir anı sistemi oluşturduğuna inanıyor. Gezegenimizin bugünkü hâline gelmesinden önce çok uzun bir süre atmosferde oksijen yoktu ve bakteriler de hücre içi fonksiyonlarını yerine getirmek için demiri kullanıyordu. O yüzden de anı oluşturma mekanizmalarının demir üzerinden şekillendirilmesi normal karşılanıyor.

Araştırmacılar, bakterilerin hareketlerinin ve hafıza mekanizmalarının daha iyi anlaşılabilmesinin gelecekte yapılacak çalışmalarda büyük etkisi olacağına inanıyor. Böylece bakterilerin nasıl mekanizmalar geliştirdikleri ve ilaçlara bağışıklık kazandığı da ortaya çıkabilecek.