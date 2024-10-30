Kolilerce musluk çaldılar! 2 milyonluk vurgun

Düzenleme: Kaynak: DHA
Kolilerce musluk çaldılar! 2 milyonluk vurgun

İstanbul’da bir inşaattan piyasa değeri yaklaşık 2 milyon lira olan muslukları çalan 5 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin hırsızlık yaptıkları anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Bakırköy'de 6 ay önce polise başvuran G.Y.Y., görevli olduğu inşaattın deposundan piyasa değeri yaklaşık 2 milyon lira olan 265 adet musluğun çalındığını söyleyerek şikayetçi oldu.

kolilerce-musluk-caldilar-2-milyonluk-vurgun-yenicag-2.jpg

KAMERALARA TAKILDILAR

Asayiş Şube Müdürlüğü, Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili başlattıkları çalışmada hırsızlık anının güvenlik kamerasına yansıdığını tespit etti.

kolilerce-musluk-caldilar-2-milyonluk-vurgun-yenicag-3.jpg

ÖNCE PLAKA SONRA KİMLİK

Ekipler, çaldıkları muslukları araca yükleyen şüphelilerin kullandıkları otomobilin plakasına ardından da kimlik bilgilerine ulaştı.

Kiracı olduğu evden kaçan Suriyeliler muslukları bile çaldı. Vanayı açık bıraktılar evi su bastıKiracı olduğu evden kaçan Suriyeliler muslukları bile çaldı. Vanayı açık bıraktılar evi su bastı

kolilerce-musluk-caldilar-2-milyonluk-vurgun-yenicag-4.jpg

5 GÖZALTI

Yapılan operasyonda daha önceden çok sayıda suç kaydı olduğu öğrenilen şüpheliler Ü.Y. (30), D.B. (27), H.K. (47), R.U. (32), ve E.Ç. (37) gözaltına alındı.

kolilerce-musluk-caldilar-2-milyonluk-vurgun-yenicag-5.jpg

2 KİŞİ SERBEST KALDI

Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ü.Y., D.B., R.U. tutuklanırken diğer iki şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Pes dedirten hırsızlıkPes dedirten hırsızlık

kolilerce-musluk-caldilar-2-milyonluk-vurgun-yenicag-6.jpg

kolilerce-musluk-caldilar-2-milyonluk-vurgun-yenicag-7.jpg

muslukkkk.jpg

Son Haberler
Afyonkarahisar'da otomobil alev alev yandı
Afyonkarahisar'da otomobil alev alev yandı
Afyonkarahisar'da tır devrildi! Meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı
Afyonkarahisar'da tır devrildi! Meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı
Kilometrelerce yürüdü, hastanede hayatını kaybetti
Kilometrelerce yürüdü, hastanede hayatını kaybetti
AKP'de 'Esenyurt' çatlağı! Orhan Miroğlu'nun ardından bir tepki de Hüseyin Çelik'ten
AKP'de 'Esenyurt' çatlağı! Orhan Miroğlu'nun ardından bir tepki de Hüseyin Çelik'ten
Makaslayan tıra yolcu otobüsü çarptı
Makaslayan tıra yolcu otobüsü çarptı