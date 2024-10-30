Kolilerce musluk çaldılar! 2 milyonluk vurgun

Bakırköy'de 6 ay önce polise başvuran G.Y.Y., görevli olduğu inşaattın deposundan piyasa değeri yaklaşık 2 milyon lira olan 265 adet musluğun çalındığını söyleyerek şikayetçi oldu.

KAMERALARA TAKILDILAR

Asayiş Şube Müdürlüğü, Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili başlattıkları çalışmada hırsızlık anının güvenlik kamerasına yansıdığını tespit etti.

ÖNCE PLAKA SONRA KİMLİK

Ekipler, çaldıkları muslukları araca yükleyen şüphelilerin kullandıkları otomobilin plakasına ardından da kimlik bilgilerine ulaştı.

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5 GÖZALTI

Yapılan operasyonda daha önceden çok sayıda suç kaydı olduğu öğrenilen şüpheliler Ü.Y. (30), D.B. (27), H.K. (47), R.U. (32), ve E.Ç. (37) gözaltına alındı.

2 KİŞİ SERBEST KALDI

Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ü.Y., D.B., R.U. tutuklanırken diğer iki şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Pes dedirten hırsızlık