Köln’de bir kafede patlama

Kaynak: AA
Köln’de bir kafede patlama

Almanya'nın Köln kentindeki bir kafede patlama meydana geldi. Polis olayın detaylarıyla ilgili açıklama yapmadı.

Polis, yerel saatle 02.45'te Longericher Caddesi'nde meydana gelen patlamayla ilgili henüz bilgi vermezken, yerel basında yer alan haberlerde 2 kişinin hafif yaralandığını belirtildi.

Çevre sakinlerinden edinilen bilgiye göre, önce patlama sesi duyuldu, daha sonra camları kırılan kafede çıkan yangın sonucu binada büyük hasar oluştu. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

008-2024-03-eylul-13-eylul-20-20240925-2-65659467-105039236.jpg

POŞETLE KUTU BIRAKMIŞTI

Köln'de 16 Eylül'de meydana gelen benzer patlamada bir Türk'e ait eğlence mekanında çalışan temizlik görevlisi yaralanmıştı.

Hohenzollernring Caddesi'nde saat 06.00 sularında meydana gelen patlamaya ilişkin binanın güvenlik kamerası kayıtlarında, bir kişinin binanın girişine poşetle kutu bırakıp uzaklaştığı ve hemen ardından patlamanın olduğu görülmüştü.

008-2024-03-eylul-13-eylul-20-20240925-2-65659467-105039232.jpg

1 KİŞİ HAFİF YARALANMIŞTI

Olayla ilgili soruşturma yürüten polis, fotoğraflarını yayımladığı şüpheli hakkında arama başlatmış ve halktan yardım istemişti.

thumbs-b-c-e95e53a8b9b2593f6606727fd3dbb5ff.jpg

18 Eylül'de de Köln kentinde giyim mağazasının önünde meydana gelen patlamada, 1 kişi hafif yaralanmıştı.

Son Haberler
Tosuncuk adıyla bilinen Mehmet Aydın'a 88 bin yıl hapis talebi
Tosuncuk adıyla bilinen Mehmet Aydın'a 88 bin yıl hapis talebi
Kardashian'dan eğlenceli paylaşım
Kardashian'dan eğlenceli paylaşım
Mynmar’da ölü sayısı 419’a yükseldi
Mynmar’da ölü sayısı 419’a yükseldi
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günün ilk yarısında yükseldi. 25 Eylül 2024
Borsa günün ilk yarısında yükseldi
Fenerbahçe: Milli Takım'a oyuncu göndermeyeceğiz
Fenerbahçe: Milli Takım'a oyuncu göndermeyeceğiz