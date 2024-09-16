Köln’de patlama: Çok sayıda işyeri hasar gördü

Almanya'nın Köln kentinde bir caddede gerçekleşen patlamada bir kişinin yaralandığı açıklandı.

Almanya'nın Köln kentinde şiddetli bir patlamanın meydana geldiği yetkililer tarafından duyuruldu. Polis tarafınca yapılan açıklamaya göre yerel saatle 07.00'de Hohenzollernring Caddesindeki bir barın önüne bırakılan patlayıcı infilak etti, patlamanın ardından bölgenin araç ve yaya trafiğine kapatıldığı belirtildi. Alman basınında, olayda bir kişinin yaralandığı, çok sayıda işyerinin de hasar gördü.

Görgü tanıkları şiddetli bir patlama sesi duyulduğunu daha sonra ise yangın çıktığını açıklarken, yangının itfaiye ekipleri tarafından söndürüldüğü belirtildi. Polis tarafından yapılan açıklamada, olay yerinde operasyon başlatıldığı ifade edilerek, çevredekilere bölgeden uzak durmaları çağrısında bulundu.