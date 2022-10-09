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Kolombiya alarma geçti: Julia Fırtınası ilerliyor

Karayip Denizi'nin güneyinde meydana gelen, Kolombiya'nın San Andres ve Providencia adalarının arasından geçmekte olan Julia Fırtınası'nın, 1. derece kasırgaya dönüştüğü açıklandı.

Haber Giriş: 9 Ekim 2022 Pazar - 04:13
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Kolombiya alarma geçti: Julia Fırtınası ilerliyor

Kolombiya alarma geçti: Julia Fırtınası ilerliyor
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ABD merkezli Ulusal Kasırga Merkezi, pazar sabahı Nikaragua'nın batı kıyılarını vurması beklenen tropik Julia Fırtınası'nın, 1. derece kasırgaya dönüştüğünü duyurdu.

Yapılan açıklamada, "ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi ve Hava Kuvvetleri Rezervi keşif uçaklarından elde edilen veriler, Julia'nın, San Andres ve Providencia adaları yakınından geçerken bir kasırgaya dönüştüğünü gösteriyor." ifadesi kullanıldı.

Julia Kasırgası'nın, saatte 28 kilometre hızla ilerlediği ve saatte 120 kilometre hızında sürekli rüzgarlara ulaştığı belirtildi.

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Yüksek alarm durumundayız. Julia Fırtınası'nın bir kasırgaya dönüşmesi ve gece 7 ile 9 arasında San Andres'e ulaşması kuvvetle muhtemeldir. Tüm otel altyapısı, savunmaz durumdaki halka barınacak yer açmalı." duyurusunda bulunmuştu.

Kasım 2020'de bölgeyi vuran Iota Kasırgası, Providencia Adası'nın altyapısının yüzde 98'ine zarar vermişti.

Pazar sabahı Nikaragua'ya ulaşması beklenen ve ülkede 800 bin kişiyi tehdit eden Julia Kasırgası nedeniyle ülkede sarı alarm ilan edilmiş ve batı kıyısında tahliyeler başlamıştı.

Yetkililer, toprak kayması ve sel için zayıf konumdaki 205 kritik noktada yaşayan 68 binden fazla kişi için 345 barınak merkezi planlamıştı. (AA)

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