Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro Arjantinli siyasetçi Milei'yi Hitler'e benzetti

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, Arjantin'de 13 Ağustos'ta yapılan ön seçimlerde en çok oyu alan aşırı sağcı popülist aday Javier Milei'nin sosyalistlere yönelik sözlerine, Hitler benzetmesi yaparak tepki gösterdi.

KAYNAK: AA
Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro Arjantinli siyasetçi Milei'yi Hitler'e benzetti

Milei'nin "Sosyalist nedir özünde? Çöptür, insan dışkısıdır." sözlerini X sosyal medya platformu üzerinden alıntılayan Petro, "Hitler de aynı şeyi söylüyordu." ifadesini kullandı.

Petro, Arjantin'in mevcut sol görüşlü Devlet Başkanı Alberto Fernandez ile son derece yakın bir diplomatik ilişki sürdürüyor. Milei'nin kazanmasının, iki ülke arasındaki ilişkileri olumsuz yönde etkileyebileceği değerlendirmeleri yapılıyor.

Ülkesindeki RCN televizyonuna konuşan Milei, Arjantin'in yaşadığı ekonomik krizden sosyalizmi sorumlu tutmuş, "Arjantin'in gerilemesi sosyalist fikirleri benimsemekle başlar, yani Arjantin'in gerçek hastalığına sosyalizm denir. Bir ülke bu fikirleri benimsediği ölçüde, olacak olan bellidir yani giderek daha fakir olmaktır." ifadesini kullanmıştı.

Arjantin'de 13 Ağustos'taki ön seçimlerde Milei, sürpriz şekilde oyların yüzde 30'unu, muhalefet bloku yüzde 28'ini, şu an iktidarda olan Peronist ittifak ise yüzde 27'sini almıştı.

MİLEİ, SİLAHLARIN SERBESTLEŞTİRİLMESİ GEREKTİĞİNİ DİLE GETİRMİŞTİ

Son yıllarda Arjantin'de tartışmalı bir siyasi figür haline gelen Milei, aşırı görüşleriyle gündemde.

Aslında eski bir televizyon yıldızı ve ekonomist olan aşırı sağcı ve popülist görüşleriyle bilinen Milei, Arjantin Merkez Bankasının kapatılmasını ve para birimi olarak doların kullanılmasını savunuyor.

Milei, iklim değişikliğinin gerçek olmadığını, organ satışının yasal olması ve silahların serbestleştirilmesi gerektiğini de dile getiriyor.

Ülkedeki ekonomik sıkıntılar nedeniyle birçok seçmen, iktidara karşı hayal kırıklığı içinde. Bunun da özellikle genç seçmenler arasında Milei'nin popülerliğini artırdığına işaret ediliyor.

Arjantin'de genel seçimler 22 Ekim'de yapılacak. Ülkede düzenlenen ön seçimlerin sonuçları ise genellikle genel seçimlerin sonuçlarıyla benzer oluyor.

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