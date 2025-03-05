Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro'dan Gazze'ye insani yardım girişini durduran İsrail'e tepki

Kaynak: AA
Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro'dan Gazze'ye insani yardım girişini durduran İsrail'e tepki

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, İsrail’in Gazze Şeridi’ne insani yardım malzemelerinin girişini durdurmasına tepki göstererek, Avrupa ve Latin Amerika’ya uluslararası hukuku savunmak için güçlü bir ittifak kurma çağrısında bulundu.

Sosyal medya platformu X üzerinden bir paylaşım yapan Petro, Avrupa’ya İsrail’e karşı sessiz kalmamaları çağrısında bulundu. İsrail’in bu kararını "insanlığa karşı işlenmiş bir suç" olarak nitelendiren Petro, Avrupa’nın artık tepki vermesi gerektiğini vurguladı.

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Ayrıca, Ukrayna'da yaşananlara atıfta bulunarak, irrasyonalizme karşı uluslararası hukukun savunulması gerektiğini belirtti.

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Petro, Avrupa ve Latin Amerika halklarının uluslararası hukuku savunmak için güçlü bir ittifak kurarak, masum çocuklara yönelik zulmü engellemeleri gerektiğini ifade etti.

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İsrail, Gazze’deki ateşkes ve esir takası anlaşmasının birinci aşamasının sona ermesinin ardından, bölgeye insani yardım malzemelerinin girişini durdurdu.

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