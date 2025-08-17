Kolombiya ekonomisi beklentilerin altında kaldı

Kolombiya’nın Gayrisafi Yurtiçi Hasılası (GSYH), 2025’in ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 2,1 oranında arttı. Bu oran, bir önceki çeyrekte kaydedilen yüzde 2,7’lik büyümenin gerisinde kalarak son iki yılın en hızlı genişleme sürecinden yavaşlamaya işaret etti. Uzmanlar yüzde 2,6’lık büyüme beklerken açıklanan rakamlar bu öngörünün altında gerçekleşti.

HİZMET SEKTÖRÜ VE TARIM SÜRÜKLEDİ

Büyümeye en fazla katkı sağlayan sektörler hizmetler ve tarım oldu. Toptan ve perakende ticaret, ulaştırma ile konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 5,6’lık bir artış yaşandı. Tarım sektörü ise yüzde 3,8 oranında büyüyerek ekonominin temel taşı olmaya devam etti. Kamu yönetimi ve ilgili hizmetler de yüzde 1,8’lik artışla pozitif katkı verdi.

MADENCİLİKTE SERT DARALMA

Olumlu gelişmelere karşın, ekonominin en önemli gelir kalemlerinden biri olan madencilik ve taş ocakçılığı sektöründe yüzde 10,2’lik sert bir daralma yaşandı. Bu gerileme, özellikle kömür ve metal ihracatına dayalı gelirlerde ciddi bir kayba neden olarak ülke ekonomisinin genel performansını sınırladı.

ÇEYREK BAZDA SINIRLI ARTIŞ

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırıldığında Kolombiya ekonomisi bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,5 oranında büyüme kaydetti. Bu sonuç, ekonominin çeyrek bazda toparlanma eğilimine girdiğini gösterse de kırılganlığın devam ettiğine işaret ediyor. Özellikle ABD’den gelen talep ve küresel ticaretteki gelişmeler Kolombiya ekonomisinin geleceği açısından belirleyici rol oynuyor.

ÖNCÜ EKONOMİK GÖSTERGELER

Haziran 2025 verileri, ekonomide karışık sinyaller verdi. Ülkenin öncü ekonomik göstergesi yıllık bazda yüzde 2,93 artış göstererek Mayıs ayındaki yüzde 2,42’lik artışın üzerine çıktı. Sektörel bazda bakıldığında, bir önceki ay yüzde 2,5 küçülen birincil sektörün aynı oranda toparlanması dikkat çekti. Sanayi sektörü de Mayıs ayında yaşanan yüzde 0,2’lik kaybı telafi ederek yüzde 2,6 büyüdü. Hizmetlerdeki artış ise yüzde 3,4 olarak kaydedildi; ancak bu oran Mayıs’taki yüzde 4’lük büyümenin gerisinde kaldı.

AYLIK DARALMA SİNYALİ

Olumlu yıllık verilerin yanında, mevsimsellikten arındırılmış aylık veriler ekonomide yavaşlama işaretleri verdi. Haziran ayında öncü gösterge yüzde 1,12 oranında düşerken, Mayıs ayında da yüzde 0,15’lik sınırlı bir azalış kaydedilmişti. Bu durum, ekonomideki toparlanmanın henüz istikrarlı bir zemine oturmadığını gösteriyor.