Kolombiya fabrika üretimleri ikinci kez daraldı

Davivienda Kolombiya İmalat Satın Alma Yöneticileri Endeksi mart ayında 49,4 olarak ölçüldü. Şubat ayındaki 49 seviyesinden yükselmesine rağmen, endeks hala 50 eşik değerinin altında kaldığı için sektördeki daralmanın sürdüğüne işaret etti. Yeni siparişlerde ve üretimde azalma devam ederken, düşüş oranları şubat ayına kıyasla daha hafif gerçekleşti.

Fas ekonomisi büyümeye devam ediyor

BÜTÇE KISITLAMALARI VE İSTİHDAM KAYBI

Mart ayında bütçe kısıtlamaları firmaların satın alma seviyelerini aşağı çekmesine neden oldu. Bu durum, geçen yıl ekim ayından bu yana ilk kez istihdamda daralmaya yol açtı. İş gücü piyasasındaki bu gerileme, üreticilerin maliyetleri kontrol altına alma çabalarının bir sonucu olarak değerlendirildi.

Meksika ekonomisi endişelendiriyor

MALİYETLER VE FİYAT ARTIŞLARI

Maliyet baskıları mart ayında daha da arttı. Genel maliyet yükleri son iki yılın en yüksek seviyesine ulaşarak üreticiler üzerindeki enflasyonist baskıyı artırdı. Buna rağmen, uzun vadeli ortalamanın altında kalmaya devam etti. Üretim maliyetlerindeki bu artış, firmaların nihai ürün fiyatlarını yükseltmesine neden oldu. Mart ayında üretici fiyat endeksi son beş ayın en yüksek seviyesine çıkarken, 14 yıllık anket ortalamasının altında kaldı.

Ürdün üretici fiyatları beş ay sonra ilk kez arttı

GELECEĞE DAİR GÜÇLÜ GÜVEN

Olumsuz tabloya rağmen, Kolombiyalı üreticiler önümüzdeki 12 ayda üretimde artış bekliyor. Firmalar, talebin yeniden canlanacağı ve maliyet baskılarının azalacağı umuduyla geleceğe dair iyimserliğini koruyor.