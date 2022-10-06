Kolombiya hükümeti ve ELN barış görüşmelerine yeniden başlıyor

Başkent Caracas’ta Venezuela, Küba ve Norveç’in garantörlüğünde bir araya gelen taraflar yayınladıkları üç maddelik bildiride müzakere masalarına yeniden oturulması, 2016 yılında imzalanan anlaşmaların yeniden ele alınması ve müzakerelerin Kasım ayının ilk haftasının ardından başlaması yönünde anlaştıklarını açıkladı.

Birleşmiş Milletler (BM) ve Katolik Kilisesi’nden temsilcilerin de katıldığı toplantıdan sonra okunan bildiride, Kolombiya’da barışı tesis edecek süreci oluşturabilmek için toplumsal katılımın gerekli olduğu hususunda tarafların hemfikir olduğu beyan ediliyor.

3 BİN MİLİTANI OLDUĞU TAHMİN EDİLİYOR

1964 yılından bu yana silahlı mücadele yürüten Marksist örgütün Kolombiya’nın yanısıra Venezuela ve Ekvador’da da çeşitli faaliyetlerde bulunduğu bildiriliyor. Bugün itibarıyla 3 bine yakın silahlı militanının olduğu tahmin edilen örgütün, 2016 yılında ülkenin en büyük silahlı isyancı grubu olan FARC’ın silah bırakmasının ardından etkisini arttırdığı kaydediliyor. ELN hakkında örgütü finanse etmek için uyuşturucu kaçakçılığı, yasadışı madencilik, adam kaçırma gibi işlere bulaştığı iddiaları bulunuyor.

Gerçeği Araştırma Komisyonu raporlarına göre 1985’ten bu yana 450 binden fazla kişinin yaşamını yitirdiği ve 7,75 milyon kişinin göç etmek zorunda kaldığı ülkede, taraflar geçmiş hükümetler döneminde de müzakere için masaya oturmuş ancak kalıcı bir barış inşa edilememişti. Ağustos ayında cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanan Gustavo Petro’nun seçim vaatlerinden biri de bir önceki cumhurbaşkanı Ivan Duque’nin iktidara gelmesinin ardından askıya alınan müzakere sürecini yeniden başlatmaktı.

ULUSLARARASI DESTEK

Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro’un barış çağrısının ardından geçtiğimiz hafta aralarında ELN’nin de olduğu 10 silahlı grup tek taraflı ateşkes ilan etmişti.

Caracas’ta başlayan görüşmelere BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’ten de destek geldi. BM tarafından yapılan açıklamada 2016 yılında ülkenin en etkin gerilla örgütü olan FARC ile yapılan barış anlaşmasına atıfta bulunularak “Kolombiyalılar’ın en derin çatışmaların bile diyalog yoluyla çözülebileceğini bir kez daha gösterebileceklerinden eminiz” sözlerine yer verildi.

BM’in müzakere sürecini ve anlaşmaları kolaylaştırmak için her türlü yardıma hazır olduğu bildirildi.

ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Batı Yarımküre Direktörü Juan Gonzalez de geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada Kolombiya’da kalıcı bir barışın bölgeyi istikrara kavuşturacağını, sürecin ciddi olması durumunda müzakereleri desteklemenin bir yolunun bulunması gerektiğini söylemişti.

Kolombiya Güvenlik ve Barış Araştırmaları Merkezi Direktörü Nestor Rosania, geçmişte ELN ile yürütülen müzakerelerde bazı başlıklarda uzlaşmanın üzerine inşa edilecek olması, altı yıl önce FARC ile yapılan barış sürecinde edinilen deneyim ve mevcut cumhurbaşkanının sol düşünceye sahip olması gibi ciddi avantajlar olduğunu söyledi, Rosania bununla birlikte, ELN’nin talepleri arasında Kolombiya’da yürürlükte olan enerji ve maden modelinin değiştirilmesi gibi karşılanması zor başlıkların da yer aldığını belirtti.