Kolombiya ile silahlı örgüt ELN barış müzakerelerine başlıyor

Kolombiya'da savcılık, Marksist-Leninist silahlı örgüt Ulusal Kurtuluş Ordusu’nun (ELN), iki liderinin de aralarında bulunduğu 17 üyesinin yakalanmasına yönelik kararın kaldırıldığını duyurdu.

Kolombiya basınında çıkan haberde, kararın, Kolombiya devleti ile ELN arasındaki barış görüşmeleri kapsamında alındığı ve müzakerelerin gelecek hafta Venezuela'nın başkenti Karakas'ta başlayacağı bildirildi.

Yakalama kararı kaldırılan ELN liderlerinden Nicolas Rodriguez Bautista ve Pablo Beltran'ın, Karakas'taki müzakerelere katılabileceği yönünde değerlendirmeler yapılıyor.

GARANTÖR ÜLKE VENEZUELA

Venezuela, 14 Eylül'deki açıklamasında, Kolombiya ile ELN arasındaki barış görüşmelerinde "garantör ülke" olacağını belirtmişti.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro da "Venezuela, Kolombiya'nın ELN ile yapacağı müzakereler ve barış anlaşmalarında garantör olmayı kabul ediyor. Kolombiya'nın tam barışı için elimizden gelenin en iyisini yapacağız" ifadelerini kullanmıştı.

Kolombiya'da cumhurbaşkanlığı seçimini kazanan ve 7 Ağustos'ta görevi devralan eski M19 gerillası Gustavo Petro, iktidara geldiğinde Kolombiya Devrimci Silahlı Kuvvetleri (FARC) ile 2016 Barış Anlaşması'nı uygulamaya ve ELN ile de barış görüşmeleri yapmaya söz vermişti.

BARIŞ SÜRECİNİN ARKA PLANI

Kolombiya, FARC’tan sonra ülkedeki en büyük silahlı örgüt olan ELN ile birçok kez yarıda kesilen müzakerelere eski Devlet Başkanı Juan Manuel Santos döneminde başlamış ve bu müzakereler, Ekvador'un garantörlük ve ev sahipliğinden çekilmesi üzerine Küba'nın başkenti Havana'ya taşınmıştı.

2 binden fazla mensubu bulunduğu tahmin edilen ELN ile Kolombiya hükümeti arasındaki önceki müzakere girişimleri, ELN içindeki farklı fikirlerin de etkisiyle ilerleyememişti.

Müzakereler, örgütün 2019'da bir polis okuluna düzenlenen ve 22 kişinin hayatını kaybettiği saldırının sorumluluğu ile suçlanması ardından dönemin Cumhurbaşkanı Ivan Duque tarafından askıya alınmıştı.

ELN, Petro'nun seçim zaferinden sonra yeni yönetimle görüşmelere yeniden başlama arzusunda olduğunu açıklamıştı.

Kolombiya'da 30 Eylül'de de aralarında FARC’tan ayrılan iki grup ile Kolombiya Gaitanist Öz Savunma Kuvvetleri olarak da bilinen Clan del Golfo ve Sierra Nevada de Santa Marta örgütlerinin de bulunduğu en az 10 silahlı grup, Gustavo Petro'nun barış çağrısının ardından tek taraflı ateşkes ilan etmişti.

Kolombiya'da yaklaşık altmış yıldır süre giden çatışmada 1985 ile 2018 arasında 450 bin kişi hayatını kaybetti.

KOLOMBİYA'NIN ESKİ GERİLLA DEVLET BAŞKANI

Gustavo Petro. Eski M19 gerillası. Eski Bogota Belediye Başkanı ve senatör.

Henüz 17 yaşındayken, 1970'lerde kurulan "şehir gerillası hareketi" 19 Nisan hareketine ya da daha bilinen adıyla M19'a katıldı.

Hükümetle 1990'da anlaşarak silah bırakan M19'un eski üyelerinden Petro, ilk kez 1991'de meclise girdi, 2012-2015'de Bogota belediye başkanlığı yaptı. 2006'da senatör olduğu Kolombiya'da, 2010 ve 2018'de girdiği devlet başkanlığı seçimi yarışında başarılı olamadı.

Kolombiya'nın kuzeyindeki Cordoba yönetim bölgesine bağlı Cienaga de Oro kasabasında 19 Nisan 1960'da doğan Petro, Javeriana Üniversitesi'nde ekonomi, Louvain Katolik Üniversitesi'nde çevre ve nüfus gelişimi, Salamanca Üniversitesi'nde ise işletme yönetiminde uzmanlık eğitimi aldı.