Kolombiya - Paraguay mücadelesi nefes kesti

Maça hızlı başlayan Kolombiya, henüz 43. saniyede Luis Díaz'ın golüyle 1-0 öne geçti. Bu gol, Díaz'ın elemelerde Lionel Messi ile birlikte gol krallığında zirveyi paylaşmasını sağladı.

12. dakikada ise Díaz'ın asistinde Jhon Jáder Durán skoru 2-0'a taşıdı.

Ancak Paraguay, oyun disiplininden kopmayarak 45+3. dakikada Junior Alonso'nun köşe vuruşundan gelen kafa golüyle farkı bire indirdi. İkinci yarıda, 61. dakikada Julio Enciso'nun ceza sahası dışından attığı şık golle eşitliği sağladı.​

NÉSTOR LORENZO'NUN TERCİHLERİ TARTIŞMA YARATTI

Kolombiya Teknik Direktörü Néstor Lorenzo'nun oyuncu değişikliklerindeki gecikmeler ve tercihleri eleştiri konusu oldu. Özellikle Yerry Mina'nın oyuna alınmasının ardından gelen beraberlik golü, bu değişikliğin zamanlaması ve etkisi üzerine soru işaretleri yarattı. Ayrıca, taraftarların Juan Fernando Quintero gibi ofansif oyuncuların oyuna dahil edilmesi yönündeki beklentileri karşılanmadı.​

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PARAGUAY'IN DİRENCİ VE OYUNUN SEYRİ

Paraguay, maç boyunca fiziksel üstünlüğü ve agresif oyunuyla dikkat çekti. Julio Enciso'nun liderliğinde hücumda etkili olan Paraguay, Kolombiya'nın pas trafiğini keserek oyunun kontrolünü ele geçirdi. Özellikle duran toplardaki etkinlikleri ve hızlı hücumlarıyla Kolombiya savunmasını zor durumda bıraktılar.​

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PUAN DURUMU VE GELECEK MAÇLAR

Bu beraberlikle Kolombiya, 19 puanla altıncı sırada yer alırken, Paraguay 20 puanla beşinci sırada bulunuyor. CONMEBOL elemelerinde ilk altı takım doğrudan Dünya Kupası'na katılırken, yedinci takım play-off oynayacak. Kolombiya, bir sonraki maçını Haziran ayında Peru'ya karşı oynayacak ve ardından Arjantin ile karşılaşacak. Elemeleri ise Eylül ayında Bolivya ve Venezuela maçlarıyla tamamlayacak.​

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MAÇTAN DİKKAT ÇEKEN ANLAR

1. Dakika: Jhon Jáder Durán'ın sağ kanatta kazandığı topu Arias'a aktarması ve onun da Luis Díaz'a pasıyla top filelerle buluştu.

12. Dakika: James Rodríguez'in topu Luis Díaz'a kazandırması ve Díaz'ın asistinde Durán'ın soğukkanlı bitiriciliğini konuşturdu.

45+3. Dakika: Paraguay'ın köşe vuruşunda Junior Alonso'nun arka direkte yaptığı kafa vuruşuyla ağlara gitti.

61. Dakika: Julio Enciso'nun sol kanattan merkeze doğru ilerleyip ceza sahası dışından yaptığı sert vuruşla skoru eşitledi.

Kolombiya, erken bulduğu gollerle avantaj sağlamasına rağmen, Paraguay'ın dirençli oyununa karşı koyamayarak sahadan beraberlikle ayrıldı. Teknik direktör Néstor Lorenzo'nun taktiksel tercihleri ve oyuncu değişiklikleri tartışma konusu olurken, takımın oyun içi istikrarını koruyamaması eleştirilere neden oldu. Önümüzdeki maçlarda Kolombiya'nın hem oyun hem de sonuç anlamında toparlanması bekleniyor.​