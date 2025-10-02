Kolombiya ve Venezuela'dan İsrail’e Sumud Filosu tepkisi

Kolombiya ve Venezuela'dan İsrail’e Sumud Filosu tepkisi

Venezuela, İsrail’in Gazze’ye insani yardım taşıyan filoya müdahalesini "korkakça korsanlık" olarak nitelendirirken, Kolombiya Devlet Başkanı Petro da İsrail diplomatlarını sınır dışı etti ve Tel Aviv’e dava açmayı değerlendirdiklerini duyurdu.

Venezuela, İsrail'in Gazze'ye insani yardım taşıyan filoya müdahalesini "korkakça korsanlık" olarak nitelendirirken, Kolombiya Devlet Başkanı Petro da İsrail diplomatlarını sınır dışı etti ve Tel Aviv'e dava açmayı değerlendirdiklerini duyurdu.

Gazze’ye insani yardım taşıyan Küresel Sumud Filosu’na İsrail tarafından yapılan müdahale, Latin Amerika ülkelerinde tepkilere neden oldu. Venezuela Dışişleri Bakanı Yvan Gil, Telegram üzerinden yaptığı açıklamada, İsrail’in “barışçıl ve sivil bir misyona” saldırdığını belirterek, müdahaleyi "korkakça bir korsanlık eylemi" olarak tanımladı. Gil, insani yardımların abluka altına alınmasının, sivilleri aç bırakarak yok etmeye yönelik sistematik bir savaş stratejisi olduğunu vurguladı.

Öte yandan Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro, İsrail’in filoya yönelik saldırısının ardından ülkedeki tüm İsrail diplomatlarını sınır dışı ettiklerini açıkladı. Petro, X hesabından yaptığı açıklamada, bu eylemin “uluslararası bir suç” olduğunu söyledi ve Netanyahu’yu dünya çapında yakalanması gereken bir suçlu olarak niteledi. Petro ayrıca, İsrail’e karşı dava açmayı değerlendirdiklerini ve uluslararası hukukçulardan destek beklediklerini duyurdu.

