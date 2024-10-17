Kolombiya'da ateşkes 6 ay uzatıldı

Kolombiya hükümetinden ateşkes kararı...Müzakere yapıldı, ateşkes 6 ay uzatıldı.

Kolombiya hükümeti ile eski Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) mensupları arasında yapılan müzakereler sonucunda ikili ateşkes 6 ay uzatıldı.

Hükümete bağlı barış delegasyonu ile FARC'ın çatı örgütü Estado Mayor Central (EMC) temsilcileri arasında gerçekleşen altıncı tur görüşmeler sonucunda, 6 aylık yeni ikili ateşkes anlaşmasına varıldı.

Anlaşmanın ardından yayımlanan ortak bildiride, ateşkesin 3 ayda bir değerlendirileceği ve sürecin sürekli izleneceği belirtildi.

Tarafların imzaladıkları protokole uymasının öneminin vurgulandığı bildiride, "Barış görüşmeleri masasında imzalanan anlaşmalara uymak zorunludur. Barış sürecinin güçlendirilmesi, bölgesel dönüşümlerin derinleştirilmesi ve yasa dışı ekonomilerin değiştirilmesi amacıyla yeni ateşkes hedefleri üzerinde anlaşmaya varılabileceği unutulmamalıdır." ifadelerine yer verildi.

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro tarafından imzalanan 15 Ekim tarihli kararnameye göre, ikili ateşkes anlaşması 15 Nisan 2025'e kadar yürürlükte kalacak.

EMC'nin kendi içinde bölünmüş olması nedeniyle ateşkes anlaşması, örgütün üç farklı cephesi olan, takma adı "Calarca Cordoba Alexander Mendoza", "komutan Gentil Duarte" ve "komutan Jorge Suarez Briceno" ile yürütüldü.

"Ivan Mordisco" ismiyle bilinen Nestor Gregorio Vera'nın yönettiği EMC'nin diğer kolları ile Kolombiya ordusu arasında ise çatışmalar devam ediyor.