Kolombiya'da bombalı saldırı: 5 asker öldü. 3 asker yaralı

Düzenleme: Kaynak: AA
Kolombiya'da bombalı saldırı: 5 asker öldü. 3 asker yaralı

Kolombiya’nın Anori kırsalında devriye gezen askerlere bombalı saldırı düzenlendi. Saldırıda 5 asker hayatını kaybederken 3’ü asker toplam 4 kişi yaralandı.

Kolombiya basınına göre, Antioquia yönetim bölgesine bağlı Anori kasabası kırsalında devriye görevinde bulunan askerlere bombalı saldırı yapıldı. Saldırıda, 5 asker yaşamını yitirdi, 3 asker ile 1 sivil yaralandı.

Saldırıdan silahlı isyancı örgüt Ulusal Kurtuluş Ordusu'na (ELN) bağlı Dario Ramirez Castro ve Martinez cepheleri sorumlu tutuldu. Kolombiya ordusu saldırıyı gerçekleştirenlere yönelik geniş çaplı operasyon başlattığını duyurdu.

İçişleri Bakanı Juan Fernando Cristo, gazetecilere yaptığı açıklamada, ELN'ye sert tepki gösterdi ve ordunun gereğini yapacağını belirtti.

ELN'nin müzakere yerine şiddette ısrar ettiğini dile getiren Cristo, şunları kaydetti:

"ELN'nin silah ve şiddetten vazgeçme konusunda kesin ve ortak aldığı bir karar yok. ELN, bir taraftan müzakere masasından bahsediyor diğer taraftan askeri güçlerimize ve sivil halka zarar veriyor. ELN'nin barışla ilgilenmediği anlaşılıyor ve bu saldırıyı nefretle kınıyorum."

Son Haberler
Beşiktaş’ın gündemindeki Vargas için devreye Trabzonspor da girdi
Beşiktaş’ın gündemindeki Vargas için devreye Trabzonspor da girdi
AKP’li Dazkırı Belediye Başkanı Fatih Çiçek kaza yaptı
AKP’li Dazkırı Belediye Başkanı Fatih Çiçek kaza yaptı
Besni'de arazi anlaşmaşlığı kanlı bitti! Taşlar, sopalar havada uçuştu: 4 yaralı
Kızılin köyündeki arazi kavgası kanlı bitti!
Adeta yıllara meydan okuyor! Şenay Gürler güzellik sırrını ilk kez açıkladı
Adeta yıllara meydan okuyor! Şenay Gürler güzellik sırrını ilk kez açıkladı
Kırıkkale’de binlerce makaron ele geçirildiği açıklandı
Kırıkkale’de binlerce makaron ele geçirildiği açıklandı