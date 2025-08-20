Kolombiya'da eski Cumhurbaşkanı Uribe'ye verilen ev hapsi kaldırdı

Kolombiya basınına göre, Anayasa Mahkemesi, Uribe'nin tutukluluğunun temyiz başvurusu sonuçlanana kadar devam etmesinin anayasal haklarını ihlal ettiğini belirterek, serbest bırakılmasına karar verdi.

Uribe'nin avukatları, mahkemenin kararının ardından müvekkillerinin serbest bırakılmasını talep etti.

Uribe'nin kurucusu olduğu Demokratik Merkez Partisi’nin milletvekilleri de eski cumhurbaşkanı için destek mesajları paylaştı.

Eski Cumhurbaşkanı Uribe'nin, bazı eski paramiliter tanıkları, Senatör Ivan Cepeda aleyhine ifade vermeleri için etkilemeye çalıştığı ve bu girişimlerin mahkeme sürecini manipüle etme amacı taşıdığı belirlenmişti.