Kolombiya'da eski Cumhurbaşkanı Uribe'ye verilen ev hapsi kaldırdı

Kaynak: AA
Kolombiya'da eski Cumhurbaşkanı Uribe'ye verilen ev hapsi kaldırdı

Kolombiya'da eski Cumhurbaşkanı Alvaro Uribe'nin, çarptırıldığı ev hapsi cezasının, temyiz başvurusu sonuçlanana kadar kaldırılmasına karar verildi.

Kolombiya basınına göre, Anayasa Mahkemesi, Uribe'nin tutukluluğunun temyiz başvurusu sonuçlanana kadar devam etmesinin anayasal haklarını ihlal ettiğini belirterek, serbest bırakılmasına karar verdi.

Uribe'nin avukatları, mahkemenin kararının ardından müvekkillerinin serbest bırakılmasını talep etti.

Uribe'nin kurucusu olduğu Demokratik Merkez Partisi’nin milletvekilleri de eski cumhurbaşkanı için destek mesajları paylaştı.

Eski Cumhurbaşkanı Uribe'nin, bazı eski paramiliter tanıkları, Senatör Ivan Cepeda aleyhine ifade vermeleri için etkilemeye çalıştığı ve bu girişimlerin mahkeme sürecini manipüle etme amacı taşıdığı belirlenmişti.

Son Haberler
Yeniçağ Gazetesi: Yabancıya güven vatandaşa hüsran
Yeniçağ Gazetesi: Yabancıya güven vatandaşa hüsran
5 saatte değeri 70 kat arttı
5 saatte değeri 70 kat arttı
Kolombiya'da eski Cumhurbaşkanı Uribe'ye verilen ev hapsi kaldırdı
Kolombiya'da eski Cumhurbaşkanı Uribe'ye verilen ev hapsi kaldırdı
Eşlerden biri hipertansiyonsa, diğerinde de risk artıyor
Eşlerden biri hipertansiyonsa, diğerinde de risk artıyor
Bir şey olmaz derken ölümle bitebilir
Bir şey olmaz derken ölümle bitebilir