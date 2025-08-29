Kolombiya’da işsizler ordusu azalıyor

Kolombiya’da işsizlik oranı, ekonomik toparlanmanın hız kazandığını gösteren verilerle Temmuz 2025’te yüzde 8,8’e geriledi. Ulusal İstatistik İdaresi’nin (DANE) açıkladığı verilere göre, bu oran geçen yılın aynı dönemine kıyasla 1,1 puanlık bir düşüş anlamına geliyor. Ülkede 230 bin kişi daha iş sahibi olurken, istihdam piyasasındaki iyileşme dikkat çekiyor. Ekonomik canlanmanın, özellikle pandemi sonrası dönemde, iş gücü piyasasını olumlu etkilediği belirtiliyor.

KADIN VE ERKEK İSTİHDAMINDA FARKLI DİNAMİKLER

İşsizlik oranlarındaki düşüş, kadın ve erkek çalışanlar arasında farklılık gösteriyor. Temmuz 2025’te kadınlarda işsizlik oranı yüzde 11,1 olarak kaydedilirken, erkeklerde bu oran yüzde 7,1’e düştü. Uzmanlar, kadın istihdamındaki iyileşmenin hizmet ve perakende sektörlerindeki büyümeyle bağlantılı olduğunu vurguluyor. Buna rağmen, kadınların iş gücüne katılım oranı erkeklere kıyasla daha düşük seyrediyor. Hükümetin cinsiyet eşitliğini teşvik eden politikaları, bu farkı kapatmak için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

GENÇ İSTİHDAMINDA UMUT VERİCİ GELİŞMELER

Genç nüfus arasında işsizlik oranı da gerileme gösterdi. Mayıs-Temmuz 2025 döneminde, 15-24 yaş arası gençlerde işsizlik oranı yüzde 15’e indi. Bu, önceki yıla göre önemli bir iyileşme olarak kayıtlara geçti. Gençlerin iş gücüne katılımını artırmak için hükümetin mesleki eğitim programları ve girişimcilik destekleri etkili oldu. Özellikle teknoloji ve tarım sektörlerinde yeni iş fırsatlarının yaratılması, genç istihdamını destekleyen temel faktörlerden biri olarak öne çıkıyor.

İŞ GÜCÜNE KATILIM VE İSTİHDAM ORANLARI YÜKSELİYOR

Temmuz 2025’te iş gücüne katılım oranı yüzde 64,6’ya ulaşırken, istihdam oranı bir önceki yıla göre 1,1 puan artarak yüzde 58,9’a yükseldi. Ekonomistler, bu artışın Kolombiya’nın ihracat odaklı sektörlerindeki büyüme ve iç talepteki canlanmayla bağlantılı olduğunu ifade ediyor. Kahve, petrol ve tekstil gibi sektörlerdeki hareketlilik, istihdam piyasasını olumlu yönde etkiliyor.

Hükümetin ekonomik reformları ve altyapı yatırımları da bu süreçte kilit rol oynuyor.

Kolombiya’nın işsizlik oranındaki düşüş, ekonomik istikrar ve büyüme açısından umut verici bir tablo çiziyor. Yetkililer, bu olumlu trendin devam etmesi için yapısal reformlara ve sosyal politikaların güçlendirilmesine odaklanıyor.