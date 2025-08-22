Kolombiya’da polis helikopterine İHA’lı saldırı! Çok sayıda ölü var

Kaynak: DHA

Kolombiya'nın Antioquia yönetim bölgesine bağlı Amalfi kırsalında görev yapan bir polis helikopteri, insansız hava aracı (İHA) ile gerçekleştirilen saldırıda düştü. Yetkililer, helikopterin düşmesi sonucu 12 polisin hayatını kaybettiğini, 3 polisin ise yaralandığını bildirdi.

Antioquia Valisi Andres Julian Rendon, "Amalfi kırsalında, görünüşe göre koka ekinlerini elle yok etme çalışmalarında görevli polislerin güvenliğini sağlamakla görevli bir polis helikopteri düşürüldü. Polisler bir İHA tarafından saldırıya uğradı" dedi.

Güvenlik güçlerinin bölgedeki operasyonlarını sürdürdüğü belirtildi.

Kolombiya’da polis helikopterine İHA’lı saldırı! Çok sayıda ölü var

