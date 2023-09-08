Kolombiya'da uyuşturucu zirvesi

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro ve Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador'un da katılacağı konferans ülkenin Cali kentinde, 7-9 Eylül tarihleri arasında organize edilecek.

Dışişleri Bakanlığı basın biriminden yapılan açıklamada, uyuşturucuyla mücadelede başarısız stratejinin gözden geçirileceği belirtilerek, "Dünyanın uyuşturucu sorununa ilişkin yüzleşmesi gereken gerçekleri var. Bu zirvenin amacı yaşam, barış ve kalkınmayı savaşın üstünde tutan yeni bir vizyon ve uluslararası topluma örnek olacak şekilde ortak sorumluluk ilkesine dayalı olarak bölgesel ve katılımcı sürecin başlangıcı olmasını temenni ediyor." ifadesine yer verildi.

Kolombiya Çok Taraflı İşlerden Sorumlu Bakan Yardımcısı Elizabeth Taylor Jay basına yaptığı açıklamada, uyuşturucunun küresel düzeyde milyonlarca cana mal olduğunu vurgulayarak, "Harika bir zirve olacak, dünya uyuşturucu politikasına ilişkin bizi dünya başkanlarının katılacağı yeni bir yol haritası bekliyor." dedi.

Ulusal Saraydaki günlük basın toplantısında konuşan Meksika Devlet Başkanı Lopez Obrador ise kendisine Savunma Bakanı Luis Cresencio Sandoval ve Donanma Bakanı Jose Rafael Ojeda'nın da eşlik edeceğini kaydederek, "Hava kuvvetleri uçağıyla gidiyoruz, cuma öğleden sonra Başkan Petro ile bir toplantı yapacağız, ertesi gün uyuşturucuyla alakalı sorunlarla başa çıkmanın planlarını hep birlikte ele alacağız." diye konuştu.

Zirveye, Kolombiya ve Meksika'nın yanı sıra Arjantin, Bolivya, Şili, Kosta Rika, Küba, Ekvador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nikaragua, Panama, Paraguay, Peru, Dominik Cumhuriyeti, Uruguay ve Venezuela'dan temsilcilerin katılmasının beklendiği bilgisi paylaşıldı.