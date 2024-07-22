Kolombiyalı kaleci Beşiktaş'ta. Formayı giydi sahaya çıkıp poz verdi

Kaleci Cordoba Beşiktaş'ta
Beşiktaş, kadın futbol takımına yeni transferini resmen açıkladı.
Siyah beyazlı kulübün internet sitesinden "Beşiktaş United Payment’a hoş geldin Vanessa Córdoba" başlışılı açıklama yayımlandı.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Beşiktaş United Payment Takımımız, 2024/25 sezonu transfer çalışmaları kapsamında, Kolombiyalı kaleci Vanessa Córdoba’yı kadrosuna kattı.
2002-2006 yılları arasında Futbol A Takımımızın kalesini koruyan Oscar Cordoba’nın kızı Vanessa Cordoba’ya hoş geldin diyor, şanlı formamız altında üstün başarılar diliyoruz."