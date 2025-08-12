Kolombiya'yı sarsan suikast! Bir günlük ulusal yas ilan edildi

Kaynak: AA
Kolombiya'yı sarsan suikast! Bir günlük ulusal yas ilan edildi

Kolombiya'da 2026 seçimleri için sağ partinin cumhurbaşkanı adayları arasında gösterilen ve 7 Haziran'daki silahlı saldırıda ağır yaralanan Senatör Miguel Uribe Turbay'ın hayatını kaybetmesinin ardından, 1 günlük ulusal yas ilan edildi.

Kolombiya, Senatör Miguel Uribe'nin ölümü nedeniyle 1 günlük ulusal yas ilan etti. Cumhurbaşkanlığı Basın Biriminden yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Gustavo Petro hükümetinin, Senatör Uribe'nin eşi, çocukları, babası ve yakınlarıyla dayanışma içerisinde olduğu belirtildi.

BAYRAKLAR YARIYA İNDİRİLECEK

Uribe'nin ölümü nedeniyle 1 günlük ulusal yas ilan edildiği bildirilen açıklamada, "Bu süre boyunca ülkenin tüm kamu binalarında, askeri birliklerde, polis karakollarında ve yurt dışındaki Kolombiya büyükelçiliklerinde bayraklar yarıya indirilecek" ifadesine yer verildi.

Bogota Belediye Başkanı Carlos Fernando Galan ve Medellin Belediye Başkanı Federico Gutierrez de Uribe'nin ailesine başsağlığı dileğinde bulunarak, kentlerinde 3 günlük yas ilan ettiklerini duyurdu.

Öte yandan, özel hastaneden alınan Senatör Uribe'nin cenazesi, tören için başkent Bogota'daki Kongre binasına götürüldü.

Uribe'nin eşi Maria Claudia Tarazona, babası Francisco Uribe, çocukları ve diğer aile yakınları da Kongre'deki törende hazır bulundu.

Tören sırasında Uribe'nin aile yakınları ve bazı milletvekilleri, gözyaşlarını tutamadı.

Törene, eski cumhurbaşkanlarından Juan Manuel Santos ve Cesar Gaviria başta olmak üzere çok sayıda milletvekili katıldı.

15 yaşındaki tetikçi başkan adayını öldürdü! Dünyayı sarsan suikast15 yaşındaki tetikçi başkan adayını öldürdü! Dünyayı sarsan suikast

Son Haberler
Galatasaray kalesinde üç bilinmeyenli denklem
Galatasaray kalesinde üç bilinmeyenli denklem
Karaciğeri yok eden iki sinsi besin! Bilim uyardı
Karaciğeri yok eden iki sinsi besin! Bilim uyardı
Erzurum'da gece yarısı dehşet: Bıçaklı kavgada ortalık kan gölüne döndü!
Erzurum'da gece yarısı dehşet: Bıçaklı kavgada ortalık kan gölüne döndü!
Harşit Çayı’nda can pazarı! AFAD botla harekata geçti
Harşit Çayı’nda can pazarı! AFAD botla harekata geçti
Morata'dan Galatasaray yönetimine zehir zemberek sözler
Morata'dan Galatasaray yönetimine zehir zemberek sözler