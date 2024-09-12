Belirti vermeden sinsi şekilde ilerliyor. Kolon kanseri 20’li yaşlara kadar düştü

Düzenleme: Kaynak: İHA
Belirti vermeden sinsi şekilde ilerliyor. Kolon kanseri 20’li yaşlara kadar düştü

İç Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Hilmi Erdem Sümbül Türkiye'de görülen en sık kanserler arasında yer alan kolon kanserinin 20'li yaşlara kadar düştüğünü söyledi.

Kolon kanseri, ülkemizde görülen en sık kanser türlerinden biri olarak dikkat çekiyor. İç Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Hilmi Erdem Sümbül, kolon kanserinin tehlikesinin her geçen gün arttığını vurguladı ve "20'li yaşlarda dahi kolon kanserini görmeye başladık. Çok sinsi bir hastalık" dedi.

Dünyada her yıl yaklaşık 2 milyon, ülkemizde ise 20 bin kişi kanser tanısı alıyor. Kolon kanserinin görülme sıklığı, hatalı beslenme alışkanlıkları ve obezitenin yaygınlaşması nedeniyle özellikle 50 yaş altındaki bireylerde artış gösteriyor.

Doç. Dr. Sümbül, ülkemizde kolon kanseri nedeniyle ölüm sıklığının 3. sırada yer aldığını belirtti ve bir bireyin hayatı boyunca kolon kanseri olma riskinin yüzde 4 civarında olduğunu, bu riskin erkeklerde yüzde 25 daha fazla olduğunu ifade etti.

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Kolon kanseri, erken dönemde tedavi edilebilen bir hastalık olarak biliniyor. Düzenli yapılan kolonoskopi taramaları ile bu hastalığın önlenebileceğini belirten Sümbül, tarama programlarının 50 yaşından itibaren başlatıldığını, ancak son dönemde bu yaş sınırının 45'e geriletildiğini söyledi. "Kolon kanseri erken tanındığında kemoterapi ve radyoterapi gibi tedavi yöntemleri ile başarılı sonuçlar elde edilebiliyor" diyen Sümbül, hastalığın erken dönemlerde genellikle belirti vermediğini ve bu yüzden sinsi bir şekilde ilerlediğini vurguladı.

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Beslenme alışkanlıklarının kolon kanseri üzerindeki etkilerine de dikkat çeken Sümbül, özellikle lifli gıdalardan uzak durulmasının ve işlenmiş gıdaların tüketiminin artmasının risk faktörlerini artırdığını belirtti. "Beslenme alışkanlıklarının bozulması ve hareketsiz yaşam, kolon kanseri riskini artırıyor" dedi.

Doç. Dr. Sümbül, vatandaşların spor yapmalarını ve hareketsiz yaşamdan uzak durmalarını önerdi. Düzenli fiziksel aktivitenin, genel sağlık ve kanser riskinin azaltılması açısından önemli olduğunu belirtti.

Kolon kanseri, sinsi ve genellikle belirti vermeden ilerleyen bir hastalık olduğundan, düzenli taramalar ve sağlıklı yaşam alışkanlıkları büyük önem taşıyor.

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