Kolonları çatlayan 6 katlı bina tahliye edildi

Kaynak: DHA

Bahçelievler Hürriyet Mahallesi'nde, zemin katındaki kolon ve duvarlarda çatlaklar oluşan 6 katlı bina, belediye ekipleri tarafından tahliye edildi.

Birlik 1 Sokak’ta bulunan 39 yıllık binada, sabah saatlerinde sakinler, zemin katındaki kolon ve duvarlarda çatlaklar oluştuğunu ve binanın sallandığını fark etti. Korkuya kapılan bina sakinleri, durumu belediyeye bildirdi. Ekipler, yapılan inceleme sonrası binada meydana gelen çatlakların tehlikeli olduğunu belirleyerek tahliye kararı aldı.

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8 AİLEDEN 7’Sİ YAKINLARININ YANINDA KALACAK

Belediye ekipleri, çevrede güvenlik önlemleri alarak binayı kontrollü bir şekilde tahliye etti. Binada yaşayan 8 aileden 7’sinin, yakınlarının yanında kalacağı, 1 ailenin ise otele yerleştirileceği öğrenildi. Tahliye edilen binanın kapısı mühürlendi.

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BİNA SAKİNLERİ DURUMU ANLATTI

Bina sakini Uğur Taşçı, yaşananları şu şekilde anlattı: “Alt kattan bir komşu bizi aradı, duvarlarda çatlama var. Biz de bir telaşla aşağıya indik, baktık ki gerçekten duvarlarda çatlama var. Sonra belediyeyi aradım, bir mağduriyetimiz var dedim, belediye gelip baktı, binayı tahliye etmemizi söylediler, çıkardılar bizi.”

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