Kolonlarından çatırtı gelen 5 katlı bina boşaltıldı

Olay, Haliliye ilçesinin Selahaddin Eyyübiye Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi’nde bulunan 5 katlı Saray Apartmanı’nda meydana geldi. Kolonlardan gelen seslerin ardından, bina boşaltılarak güvenlik önlemleri alındı. Bölgeye sevk edilen polis, zabıta ve AFAD ekipleri, doğal gaz hattını keserek, bina etrafındaki araçları kaldırarak güvenlik şeridi çekti.

DEPREMİN YILDÖNÜMÜNDE KORKUTAN OLAY

6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde yaşanan bu olayda, bölgeye alınan güvenlik önlemleri sayesinde olası bir facianın önüne geçildi. Ekipler, bina çevresinde güvenliği sağlarken, binadaki durumun detaylı bir şekilde incelenmesi için çalışmalarını sürdürdü.

MAHALLE SAKİNİNİN AÇIKLAMASI

Mahalle sakinlerinden Yılmaz Baydil, kolonlardan gelen sesler üzerine binanın boşaltıldığını belirterek, "Binadakiler içeriden ve kolonlardan sesler geldiğini söyledile. Güvenlik güçlerini aradılar. Emniyet ve zabıtalar geldi. Polisler tarafından bina boşaltıldı. Yarın ekipler gerekli kontrolleri yaptıktan sonra bina sakinlerine gerekli bilgiyi verecekler" şeklinde konuştu.