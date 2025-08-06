Kolonlarından ses geldi çığlık sesleri yükseldi

Edinilen bilgiye göre, Ankara’nın Sincan bölgesinde Atatürk Mahallesi Pecenek Caddesi 82 numara 6 katlı 18 daireli apartmanın giriş katındaki taşıyıcı kolonundan çatlama sesi işitildiği iddiasıyla olay yerine gelen polis, itfaiye ve Ankara Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon ve Sincan Belediyesi görevlileri, çevrede geniş emniyet tedbirleri uyguladı.

Konut sakinlerini boşaltan ekipler, önlem amacıyla doğal gaz, elektrik ve su bağlantılarını kapattı. Tahliye edilen apartman sakinlerinin bir bölümü yakınlarına, bir kısmı da Büyükşehir Belediyesinin konukevinde geceleme amacıyla konutlarından ayrıldı.

Bitişik binada ikamet eden Sinan Doğan ise o anları aktarırken, "Komşum ben. Oturmaktayken alt kattan sesler geldi. Apartmanın zemin katında, kolonlarda ve duvarlarda çatlak oluştuğunu belirttiler. Gürültü oldu, ardından görevliler gelip bariyerler kurdular. O esnada binayı boşalttılar tedbir amacıyla. Binalarında kimse kalmadı hepsi ayrıldı" açıklamasında bulundu.