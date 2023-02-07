Kolonları kesiyorlar, binalar depreme dayanmıyor. Zincir marketler hakkında şok iddia

Kahramanmaraş’ta aynı gün içerisinde yaşanan depremlerden sonra, çok sayıda yıkımın yaşanması ihmal tartışmalarını da beraberinde getirdi. Market zincirlerin, mobilyacıların, otomobil galericilerinin ve spor salonlarının dükkanlarında yer genişletmek için bina kolonlarını kestiği ve bu sebeple çok fazla binanın depreme dayanamayarak yıkıldığı iddia edildi.

Twitter’da bir kullanıcının İzmir depreminden sonra yaptığı uyarı yeniden gündeme geldi. Kahramanmaraş depreminde oturduğu bina yıkılan vatandaş, "Bu postumun üzerinden 2 sene geçti ve maalesef bugün depremde yıkılan evimin enkaz videosunu paylaşıyorum sizlerle. Video da gördüğünüz 4 apartmandan yalnızca bizimkinin altında BİM vardı ve yalnızca bizimki yıkıldı. Tüm yetkililere bu konunun araştırılması için çağrıda bulunuyorum." diye yazdı.

Aynı kullanıcının 2 yıl önce İzmir depreminden sonra "'BİM kolonları kesti, bina çöktü' iddiası" başlıklı haberi paylaşarak, "Aynı işlemi Malatya deprem bölgesinde bulunan apartmanımızda da yaptılar. Ürünleri depoya taşımak için kolonları keserek asansör kurdular. Konu mahkemeye taşındı ancak insan canının dost sütten ucuz olduğu ülkemde tabiki bir sonuç alamadık." uyarısı yaptığı görüldü.

İZMİR DEPREMİNDEN SONRA NE OLMUŞTU?

İzmir’de meydana gelen 6,9 büyüklüğündeki depremin ardından üç katı çöken binanın alt katında BİM marketin olduğu, markette kolonların kesilmesi nedeniyle binanın çöktüğü iddia edildi.

Mahallede yaşayan vatandaşlara göre, market tarafından kolonların birkaç tanesi fazla olduğu için kesildiği iddia edildi.

O dönem, iddialar hakkında konuşan CHP’li Özgür Özel "Vatandaşlar delillerin karartılmasından endişe ediyor. Bakan (Pakdemirli) geçmişte BİM'in yönetim kurulu başkanıydı" ifadelerini kullanmıştı.



