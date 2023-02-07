7 Şubat 2023 Salı
İstanbul 5°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Kolonları kesiyorlar, binalar depreme dayanmıyor. Zincir marketler hakkında şok iddia

Kolonları kesiyorlar, binalar depreme dayanmıyor. Zincir marketler hakkında şok iddia

Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremin arama kurtarma çalışmaları yapılırken, bir Twitter kullanıcısının yazdığı zincir marketlerin yer genişletmek için kolonları kesiyorlar mesajı daha önce İzmir depreminde de ortaya atılan iddiaları yeniden gündeme getirdi.

Haber Giriş: 7 Şubat 2023 Salı - 16:28
Takip Et

Kolonlarını kesen zincir marketler hakkında şok iddia

Kolonları kesiyorlar, binalar depreme dayanmıyor. Zincir marketler hakkında şok iddia
+
Aa
-

Kahramanmaraş’ta aynı gün içerisinde yaşanan depremlerden sonra, çok sayıda yıkımın yaşanması ihmal tartışmalarını da beraberinde getirdi. Market zincirlerin, mobilyacıların, otomobil galericilerinin ve spor salonlarının dükkanlarında yer genişletmek için bina kolonlarını kestiği ve bu sebeple çok fazla binanın depreme dayanamayarak yıkıldığı iddia edildi.

Twitter’da bir kullanıcının İzmir depreminden sonra yaptığı uyarı yeniden gündeme geldi. Kahramanmaraş depreminde oturduğu bina yıkılan vatandaş, "Bu postumun üzerinden 2 sene geçti ve maalesef bugün depremde yıkılan evimin enkaz videosunu paylaşıyorum sizlerle. Video da gördüğünüz 4 apartmandan yalnızca bizimkinin altında BİM vardı ve yalnızca bizimki yıkıldı. Tüm yetkililere bu konunun araştırılması için çağrıda bulunuyorum." diye yazdı.

Aynı kullanıcının 2 yıl önce İzmir depreminden sonra "'BİM kolonları kesti, bina çöktü' iddiası" başlıklı haberi paylaşarak, "Aynı işlemi Malatya deprem bölgesinde bulunan apartmanımızda da yaptılar. Ürünleri depoya taşımak için kolonları keserek asansör kurdular. Konu mahkemeye taşındı ancak insan canının dost sütten ucuz olduğu ülkemde tabiki bir sonuç alamadık." uyarısı yaptığı görüldü.

İZMİR DEPREMİNDEN SONRA NE OLMUŞTU?

İzmir’de meydana gelen 6,9 büyüklüğündeki depremin ardından üç katı çöken binanın alt katında BİM marketin olduğu, markette kolonların kesilmesi nedeniyle binanın çöktüğü iddia edildi.

Mahallede yaşayan vatandaşlara göre, market tarafından kolonların birkaç tanesi fazla olduğu için kesildiği iddia edildi.

O dönem, iddialar hakkında konuşan CHP’li Özgür Özel "Vatandaşlar delillerin karartılmasından endişe ediyor. Bakan (Pakdemirli) geçmişte BİM'in yönetim kurulu başkanıydı" ifadelerini kullanmıştı.


İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

N.D
7.02.2023 16:46
Birader sende de kabahat var.Madem market sizin altınızdaydı kolonlar kesilirken gormedin mi ? Yoksa bize bir şey olmaz mi dedin.  
 
1950
7.02.2023 16:41
İyi de o binanın yöneticisi nerede, şimdi mezarda diyeceksiniz, gelde işin içinde çık, memleket Dingonun Ahırı diyelim buna  
 
binayla birlikte bimde gitti dediler
7.02.2023 16:40
şimdi anladım.  
 
TÜM YORUMLAR (5)
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿‘Çaresiziz’ diyen vatandaşlara AKP’li Metiner Erdoğan propagandası yaptı. Adıyamanlılar bu propagandaya neler neler yazdı
1
﻿‘Çaresiziz’ diyen vatandaşlara AKP’li Metiner Erdoğan propagandası yaptı. Adıyamanlılar bu propagandaya neler neler yazdı
﻿‘Çaresiziz’ diyen vatandaşlara AKP’li Metiner Erdoğan propagandası yaptı. Adıyamanlılar bu propagandaya neler neler yazdı
﻿Sözünü sakınmayan adam Yılmaz Özdil depremde saklanan gerçeği açıkladı
2
﻿Sözünü sakınmayan adam Yılmaz Özdil depremde saklanan gerçeği açıkladı
﻿Sözünü sakınmayan adam Yılmaz Özdil depremde saklanan gerçeği açıkladı
﻿Genci yaşlısı herkes depremzedeler için seferber oldu. Bir milletin yeniden kenetlenmesini görüyorsunuz
3
﻿Genci yaşlısı herkes depremzedeler için seferber oldu. Bir milletin yeniden kenetlenmesini görüyorsunuz
﻿Genci yaşlısı herkes depremzedeler için seferber oldu. Bir milletin yeniden kenetlenmesini görüyorsunuz
﻿Oyuncu Uğur Aslan: Ailemin yarısı göçük altında. Bize kimse yardım etmiyor neden?
4
﻿Oyuncu Uğur Aslan: Ailemin yarısı göçük altında. Bize kimse yardım etmiyor neden?
﻿Oyuncu Uğur Aslan: Ailemin yarısı göçük altında. Bize kimse yardım etmiyor neden?
﻿Depremden hemen önceki görülen 'Mavi Işık'ın nedeni açıklandı
5
﻿Depremden hemen önceki görülen 'Mavi Işık'ın nedeni açıklandı
﻿Depremden hemen önceki görülen 'Mavi Işık'ın nedeni açıklandı
﻿Hatay'da zenginlerin oturduğu rezidans komple çöktü. Hepsi yeni binalar. 800 kişi enkaz altında
6
﻿Hatay'da zenginlerin oturduğu rezidans komple çöktü. Hepsi yeni binalar. 800 kişi enkaz altında
﻿Hatay'da zenginlerin oturduğu rezidans komple çöktü. Hepsi yeni binalar. 800 kişi enkaz altında
﻿Deprem hastane yolunu böyle ayırdı
7
﻿Deprem hastane yolunu böyle ayırdı
﻿Deprem hastane yolunu böyle ayırdı
﻿Birleşmiş Milletler yardım kampanyası başlattı
﻿Birleşmiş Milletler yardım kampanyası başlattı
﻿Birleşmiş Milletler yardım kampanyası başlattı
﻿KKTC'de ulusal yas nedeniyle eğlence yerlerinde müzik yayını yasaklandı
﻿KKTC'de ulusal yas nedeniyle eğlence yerlerinde müzik yayını yasaklandı
﻿KKTC'de ulusal yas nedeniyle eğlence yerlerinde müzik yayını yasaklandı
﻿İskenderun Limanı'nda yangın devam ediyor
﻿İskenderun Limanı'nda yangın devam ediyor
﻿İskenderun Limanı'nda yangın devam ediyor
﻿Fenerbahçeli Lincoln Henrique evini depremzedelere açtı
﻿Fenerbahçeli Lincoln Henrique evini depremzedelere açtı
﻿Fenerbahçeli Lincoln Henrique evini depremzedelere açtı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.