Kolonya içti, bıçakla kendi kesti

Bursa'nın Doğanbey Mahallesi'nde yaşanan olayda, H.Ş. isimli bir şahıs eline aldığı bıçakla kendine zarar vereceğini söyleyerek çevredekileri korkuttu.

Olay, Haşim İşçan Caddesi üzerinde meydana geldi ve H.Ş.'nin "kendimi keseceğim" diye bağırdığı görüldü. Eline bıçağı alan şahıs, zaman zaman kolonya da içerek tehlikeli hareketlerde bulundu. Durumu fark eden vatandaşlar hemen polisi arayarak yardım istedi.

Bölgeye hızla polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polisler, H.Ş.'yi sakinleştirip bıçağı bırakması için uzun süre uğraş verdi.

Polisin çabaları sonuç verdi ve H.Ş. elindeki bıçağı bırakarak teslim oldu. Kendisine zarar verdiği için kolundan yaralanan H.Ş., sağlık ekiplerinin tedavi teklifini reddetti. Olay sonrası şahıs, kendisini ikna eden polislere sarılarak teşekkür etti. H.Ş. daha sonra polis merkezine götürüldü.