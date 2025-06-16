Koltuğa geçen AKP’li başkanın ilk hamlesini görenler inanamadı! Seçim ile alamadıkları belediyeyi almışlardı...

Yerel seçimde CHP’nin kazandığı belediye olan Gaziosmanpaşa Belediyesi’nde başkan Hakan Bahçetepe'nin tutuklanmasının ardından başkanvekili olarak göreve AKP'li Eray Karadeniz geldi. Karadeniz ilk olarak internet sitesinde ‘Başkan’ unvanına yer verirken, tepkiler sonrası ‘Başkanvekili’ olarak değiştirdi. AKP'li Eray Karadeniz koltuğunda ilk işi ise Bahçetepe ile ilgili tüm haberleri belediyenin resmi internet sitesinden kaldırtması oldu.

CHP'li Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe'nin tutuklanmasının ardından başkanvekili olarak Meclis’te seçim gerçekleştirildi. Meclis çoğunluğu Cumhur İttifakı’nda olan Meclis’te AKP'li Eray Karadeniz, başkanvekili olarak seçildi.

AKP’Lİ BAŞKAN ESKİ BAŞKANIN HABERLERİNİ SİLDİ

AKP'li Eray Karadeniz, belediyenin internet sitesinde kendisini "Başkan" olarak tanıtması ise büyük tepki çekmişti. Kamuoyunda tepki çekince, unvanını "Başkanvekili" olarak değiştirdi. Karadeniz, Bahçetepe ile ilgili tüm haberleri belediyenin resmi internet sitesinden kaldırtması ise bir diğer dikkat çeken konular arasında yer aldı. Şu anda sitede sadece Karadeniz'in Gaziosmanpaşalılar tarafından sıcak karşılandığına dair bir haber bulunuyor.

AKP DÖNEMİNDE İBB’YE GİRMİŞTİ

İBB'nin AKP yönetiminde olduğu dönemde Gaziosmanpaşa Gençlik Kolları Başkanı olarak görev yapan Karadeniz, bir yıl sonra İBB kadrosuna alındı. Ocak 2020'ye kadar 400 gün ücretsiz izin kullanan Karadeniz, bu süreçte maaş almadı ve 2020'de işten çıkarılmıştı. İSPARK'a açtığı işe geri dönüş davasını ise kaybetti