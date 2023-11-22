Koltuk alırken bilmeniz gerekenler. Sakın bu hatayı yapmayın

Evim Dergisi'nde yer alan bilgilere göre, koltuklar evimizin en çok kullandığımız eşyaların başında gelmektedir. Özellikle misafirlerin evden içeri girer girmez oturacağı ilk eşyadır koltuklar.

Uzun yıllar boyunca kullanabileceğin, konforunu kaybetmeyecek kaliteli bir koltuk mu arıyorsun? Kaliteli bir koltuk bulma süreci, düşündüğünden çok daha kolay! Bu süreçte yardımcı olması adına çeşitli ipuçları ve tavsiyelerle beraber, senin için koltuk almanın püf noktalarını bir araya getirdik. Bir koltuğu kaliteli yapan etkenler nedir? Birlikte inceleyelim!

Koltuk kumaşını seçerken nerede kullanacağınıza dikkat edin. Salon ve oturma odasında yüksek dayanıklılığa sahip yoğun densiteli kumaşlar önem kazanırken, yatak odasında rahatlık ve konfor ilk sıraya yerleşir.

Satın almadan önce koltuğu deneyebiliyorsanız mutlaka yapın! Bu, beğendiğiniz o koltuğun size iyi gelip gelmediğini anlamanın tek yolu.

Minder seçimini yapabileceğiniz modellere yönelin. Böylece kuş tüyü dolguludan sert seçeneklere evde kullanım amacınıza göre seçerek konforunu artırabilirsiniz.

Hazır seçeneklerden satın alırken markanın iade politikasını okuyun. Böylece memnun kalmadığınızda geri verme şansınız olabilir.