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Koltuk çıkmak ne demek? Koltuk çıkmak deyiminin anlamı nedir?

Büyükler tarafından söylenen atasözü ve deyimler yüzyıllar boyunca nesilden nesle aktarılmaktadır. Mecazi anlatmaya dayanan atasözü ve deyimlerden ‘Koltuk çıkmak’ deyiminin ne anlama geldiği merak ediliyor. Peki, koltuk çıkmak ne demek? Koltuk çıkmak deyiminin anlamı nedir?

Haber Giriş: 29 Mart 2023 Çarşamba - 14:28
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Koltuk çıkmak ne demek? Koltuk çıkmak deyiminin anlamı nedir?

Koltuk çıkmak ne demek? Koltuk çıkmak deyiminin anlamı nedir?
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Koltuk çıkmak deyimi halk arasında sıklıkla kullanılan deyimlerdendir. Koltuk çıkmak deyiminin ne anlama geldiği merak ediliyor. Peki, koltuk çıkmak ne demek? Koltuk çıkmak deyiminin anlamı nedir?

Atasözleri ve deyimler, büyükler tarafından söylenmiş ve yüzyıllar boyu nesilden nesle aktarılmış olan sözlü miraslardır. Atasözleri genelde bir konu hakkında ders çıkarmayı ve bir durumu daha farklı, mecazi anlatmaya dayalıdır.

‘KOLTUK ÇIKMAK‘ DEYİMİNİN ANLAMI NEDİR?

Koltuk çıkmak deyimi en basit hali ile destek olmak anlamındadır. Birisine koltuk çıkanlar ona yardımcı oluyor demektir. Zaten destek, yardım ve bunlara benzer kelimeler koltuk çıkmak deyimini işaret ederler.

KOLTUK ÇIKMAK DEYİMİNİN TDK SÖZLÜK ANLAMI NEDİR?

Türk Dil Kurumuna göre sözlük anlamı bünyesinde koltuk çıkmak deyimi şöyle yer alır;

- Desteklemek.

'KOLTUK ÇIKMAK' DEYİMİNE İLİŞKİN ÖRNEK CÜMLELER

''Askerden geldikten sonra amcası ona koltuk çıktı.''

''Ona para vererek borçlarına koltuk çıktı.''

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