Koltuk lekelerini temizlerken saatlerce uğraşmayın! Bu yöntemlerle koltuklarınız 5 dakikada tertemiz oluyor

Salon ya da oturma odalarının dekorasyonunda önemli yer tutan koltuklar, sıkça kirlenebiliyor. Yemek yerken dökülenler, içecek lekeleri ve tozlanma gibi sebepler; koltukları kirli gösteriyor. Onları her gün temizlemek gözünüzü korkutabilir ancak endişelenmenize gerek yok. Sizler için pratik koltuk temizliğinin nasıl yapıldığını araştırdık. Gelin, pratik koltuk temizliği için tüyolara birlikte bakalım.

BEYAZ SABUN İLE TEMİZLİK

"Koltuklarım kirlendi." diye üzülmeyin. Çözüm çok da uzak değil. Koltuk temizliğinde sizlere tavsiye edeceğimiz ilk ürün, beyaz sabun. Lekeleri kolayca çıkarmanıza yardımcı olan beyaz sabun, aynı zamanda koltuklarınızın temiz ve güzel kokmasını da sağlar. Bir bez yardımıyla silebileceğiniz koltuklarınızın temizliği, beyaz sabunla çok daha hijyenik ve pratik olur.

KARBONATIN GÜCÜ ADINA

Hemen herkesin bildiği gibi karbonat, temizlik için oldukça ideal bir malzeme. O yüzden karbonata bir kez şans verirseniz pişman olmazsınız. Öncelikle temizlik kabının içine iki bardak sıcak su koyun. Ardından bir yemek kaşığı karbonat ve parlaklık verip mikroplardan arındırması için beş yemek kaşığı sirke ilave edin. Suyun içerisinde birleşen karbonat ve sirke kabarabilir, dikkatli olmanızda fayda var. Bu nedenle karışımı derin bir kabın içinde hazırlamanız daha iyi olabilir. Daha sonra bu karışımla koltuklarınızı rahatlıkla temizleyebilirsiniz.

ARAP SABUNU İLE HİJYEN

Temizlik için hiç arap sabunu kullanmadıysanız şimdi tam sırası. Arap sabunu ile koltuklarınızı lekelerden arındırabilirsiniz. Bunun için bir kabın içerisine bir miktar sıcak su ilave edin ve ardından bu kaba arap sabununu ekleyin. Arap sabunu suyun içerisinde çözündükten sonra bir bez kullanarak koltuklarınızın yüzeyini temizleyebilirsiniz. Temizledikten sonra durulama işlemi için temiz su ile koltuklarınızı silmeyi unutmayın. Bu yöntem, oldukça pratik bir şekilde koltuklarınızın temizlenmesini ve lekelerden arınmasını sağlayacak.