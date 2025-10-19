Koltuk Tatlı, Hayat Acı.

Sabah kahvenizi yudumluyorsunuz ama sakın haberleri açmayın yoksa Pazar keyfiniz kaçar.

Sakın pazar brunchı, köy kahvaltısı, Van sofrası diye hayal kurmayın.

Her şey ateş pahası.

Simit, peynir, zeytin çay, yumurta ile huzurlu kahvaltı yaparken ailece sohbet edin.

Öğrenciler:

Yurt yok, burs yok, umut yok.

Ama ne var biliyor musun?

“Eğitimli gençler vatanına sahip çıkmıyor, yurt dışına kaçıyor” diye nutuk var.

İş yok, ama nasihat çok!

Eğitimli işsizler ordusu var.

Kadınlar:

Kadınlar artık korkmuyor; çünkü korkunun ecele faydası yok.

Öldürülüyorlar…

Bir kadın diyor ki:

“Adalet arıyorum.”

Cevap geliyor:

“Yargıya güvenin.”

Yargıya güvenmek mi?

Kadınlar artık “sığınma evi” değil, “hukuka sığınma” istiyor.

Bu ülkede kadın olmak hem kahramanlık hem sabır sınavı.

Gazeteciler:

Kalem mi, Silah mı?

Yandaş gazeteci yalan, dolan, iftira atıyor. Hesap soran yok.

Özgür gazeteci ise dövülüyor, tutuklanıyor, öldürülüyor.

Suçu: “Gerçekleri yazdı!”

Haber yapıyorlar ama fark şu: uçan gazeteciler, kelepçeli mahkûm gazeteciler.

Bu ülkede en tehlikeli meslek artık “özgür gazetecilik.”

Siyasetçiler:

İktidara koltuklar sonsuz, vicdanları duyarsız.

Muhalefet hâlâ hesap peşinde:

“Kim kiminle ittifak yaparsa Meclis’e girer?”

İktidar da aynı masada başka menüden sipariş veriyor:

“Kim hangi afla dışarı çıkar?”

CHP:

31 Mart’ta birinci parti oldu.

İttifaksız cumhurbaşkanı seçtirmesi, mecliste çoğunluğu sağlaması tek başına mümkün değil.

Yerel seçim kazanmak yetmiyor, ucube sistem yüzde 50+1 gerektiriyor.

Bunları düşünmek yerine parti içi muhalefet CHP’yi eritiyor.

Yargı:

Mahkemelerde adalet değil, siyaset hâkim.

Hâkim diyor ki: “Dosya kabarık.”

Avukat diyor ki: “Anayasa var, yasa var, vicdan var.”

Savcı diyor ki: “Talimat var.”

Mahkeme koridorları öyle kalabalık ki, parti kongrelerinin kararları bile orada yapılıyor.

Yargı bağımsızmış!

Evet, bağımsız ama kime karşı, onu soran yok!

Demokrasi mahkeme koridorunda aranıyor.

Cezaevleri:

Adaletsizliğin yeni mekanları.

Tutuklu yargılanmak bir hukuk terimi değil, bir “kariyer basamağı.”

Adalet mülkün temeli ama anlaşıldı ki binanın temeli.

İmralı’daki:

Kimine göre “terörist”, kimine göre “önder.”

Fıkra gibi gerçek:

Bir gün Temel, Dursun’a sormuş:

“Ula bizde adalet var mı?”

Dursun düşünmüş:

“Var da yerini bilen yok!”

Temel gülmüş:

“O zaman GPS’le arayalım!”

Dursun cevap vermiş:

“Olmaz, sinyal yukarıdan engelleniyor!”

Koltuk Tatlı, Hayat Acı.

Bu ülkede koltuklar tatlı, çünkü kim oturursa kalkmak bilmiyor.

Hayat acı, iktidar koltuğa oturanların umurunda olmuyor millet.

Millete zam iktidara ne gam?

Aradaki fark işte bu: biri koltuğu koruyor, diğeri sabrını…

Son Söz

Bu ülke artık bir fıkra kitabı gibi.

Her sayfası trajikomik, her kahkahası biraz acı.

Ama yine de umut bitmez; çünkü bu halk, en karanlık sabahlarda bile mizahı bulup kahkaha atabilen bir millettir.

Belki de en büyük direniş budur.

Gülmek; yasaklanmadan önce gülmek!

Seçimlerde de hesap sormak…

