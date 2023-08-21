Kolu kesilen ünlü oyuncu hayatını kaybetti

Geçen yıl tümör teşhisi konulmasının ardından bir kolu kesilen Meksikalı ünlü oyuncu David Ostrosky 66 yaşında hayatını kaybetti.

HaberGlobal'in aktardığına göre, aradan geçen bir yıl içinde birkaç kez kemoterapi gören Ostrosky'nin sağlığı iyiye gitmedi ve hayatını kaybetti.

DAVID OSTROSKY KİMDİR?

Kariyerinin çoğu Meksika televizyonunda yayınlanan pembe dizilerde geçmesine rağmen Netflix'te yayınlanan bir dizi sayesinde tüm dünyada tanındı.

Cecilia Suarez, Veronica Castro, Dario Yazbek gibi isimlerin yer aldığı "La Casa de Las Flores" dizisinde ailenin psikiyatristi Dr. Salomon Cohen'in canlandırdı. Bu sayede İspanya'dan başlayarak ünü bütün dünyaya yayıldı.

Peşinde Najma Nimri ile Maggie Civantos7un başrollerini oynadığı bir başka Netflix dizisi Vis a Vis: El Oasis'te boy gösterdi ve ününe ün kattı. Bu dizide uyuşturucu kaçakçısı Alma Itzel'in babasını canlandırdı.

Ostrosky son yıllarda Meksika'nın en popülerlerinden olan 'Vencer la ausencia' dizisinde oynuyordu. Diziden aniden ayrılma kararı almasının ardından Meksika basını Ostrosky'nin kanser olduğunu öğrendi.



