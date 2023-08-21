Kolu kesilen ünlü oyuncu hayatını kaybetti

Bir yıl önce tümör teşhisi konulan Meksikalı ünlü oyuncu David Ostrosky 66 yaşında hayata veda etti.

Kolu kesilen ünlü oyuncu hayatını kaybetti

Geçen yıl tümör teşhisi konulmasının ardından bir kolu kesilen Meksikalı ünlü oyuncu David Ostrosky 66 yaşında hayatını kaybetti.

247285.jpg

HaberGlobal'in aktardığına göre, aradan geçen bir yıl içinde birkaç kez kemoterapi gören Ostrosky'nin sağlığı iyiye gitmedi ve hayatını kaybetti.

3615520-6af5ef55a22188202d4f0d18c5411a78-640x640.jpg

DAVID OSTROSKY KİMDİR?

Kariyerinin çoğu Meksika televizyonunda yayınlanan pembe dizilerde geçmesine rağmen Netflix'te yayınlanan bir dizi sayesinde tüm dünyada tanındı.

Cecilia Suarez, Veronica Castro, Dario Yazbek gibi isimlerin yer aldığı "La Casa de Las Flores" dizisinde ailenin psikiyatristi Dr. Salomon Cohen'in canlandırdı. Bu sayede İspanya'dan başlayarak ünü bütün dünyaya yayıldı.

Peşinde Najma Nimri ile Maggie Civantos7un başrollerini oynadığı bir başka Netflix dizisi Vis a Vis: El Oasis'te boy gösterdi ve ününe ün kattı. Bu dizide uyuşturucu kaçakçısı Alma Itzel'in babasını canlandırdı.
Ostrosky son yıllarda Meksika'nın en popülerlerinden olan 'Vencer la ausencia' dizisinde oynuyordu. Diziden aniden ayrılma kararı almasının ardından Meksika basını Ostrosky'nin kanser olduğunu öğrendi.


Öne Çıkanlar
MasterChef’te mavi takım kaptanı kim olacak? MasterChef All Star yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
MasterChef’te mavi takım kaptanı kim olacak? MasterChef All Star yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Rıdvan Dilmen 200 dönümlük askeri arazinin Fenerbahçe'ye nasıl verildiğini açıkladı
Rıdvan Dilmen 200 dönümlük askeri arazinin Fenerbahçe'ye nasıl verildiğini açıkladı
Masterchef Rıfat kimdir? Masterchef All Star Rıfat kaç yaşında nereli?
Masterchef Rıfat kimdir? Masterchef All Star Rıfat kaç yaşında nereli?
MasterChef’te kim elendi? MasterChef All Star’a kim veda etti?
MasterChef’te kim elendi? MasterChef All Star’a kim veda etti?
239 yıl sonra ilk taarruz ve kurt kapanı - Büyük Taarruz
239 yıl sonra ilk taarruz ve kurt kapanı - Büyük Taarruz
YKS ek tercihler ne zaman? 2023 YKS ek tercihler yapılacak mı?
YKS ek tercihler ne zaman? 2023 YKS ek tercihler yapılacak mı?
Son Haberler
Yaz Şarkısı final mi yapıyor? Yaz Şarkısı 8 bölüm fragmanı yayınlandı mı? Keşfet
Yaz Şarkısı final mi yapıyor? Yaz Şarkısı 8 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Karagümrük'e İtalyan orta saha Spor
Karagümrük'e İtalyan orta saha
İrem Derici'den 'senden güzel anne olur' diyen takipçisine şok cevap Magazin
İrem Derici'den 'senden güzel anne olur' diyen takipçisine şok cevap
Arda Güler dünyanın en pahalı oyuncuları listesine girdi Spor
Arda Güler dünyanın en pahalı oyuncuları listesine girdi
Borsa günün ilk yarısında yükseldi Ekonomi
Borsa günün ilk yarısında yükseldi
Emekliye ne kadar zam yapılacağını açıkladı. Yandaş Cem Küçük bile isyan etti Güncel
Emekliye ne kadar zam yapılacağını açıkladı. Yandaş Cem Küçük bile isyan etti
Dolandırıcıların son yöntemi duyanlara ‘pes’ dedirtti. Arabulucu yalanıyla milyonlarca lira çaldılar Yaşam
Dolandırıcıların son yöntemi duyanlara ‘pes’ dedirtti. Arabulucu yalanıyla milyonlarca lira çaldılar