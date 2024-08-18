Kolunda aşı izi olanlar dikkat. Sizi koruyor

Mpox olarak da bilinen maymun çiçeği virüsünün Afrika'da hızla yayılan alt türü, Avrupa'da ilk kez 15 Ağustos'ta İsveç'te tespit edildi. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ise, bu gelişmeden bir gün önce virüse karşı küresel acil durum ilan etmişti.

Son araştırmalara göre, çiçek aşısı olan bireylerin maymun çiçeği virüsüne karşı %85 oranında koruma sağladığı öne sürüldü. Uzmanlar, çiçek aşısının bu yüksek koruma oranının, hastalığın yayılmasını önlemede kritik bir rol oynayabileceğine dikkat çekiyor.

MPOX (MAYMUN ÇİÇEĞİ) VİRÜSÜ NEDİR?

Poxviridae ailesinin Orthopoxvirus cinsine ait olan Mpox virüsü, Camelpox ve Cowpox gibi diğer zoonotik virüslerle birlikte sınıflandırılmaktadır. Çiçek hastalığına neden olan ve aynı ailede yer alan Variola virüsü, 1980 yılında gerçekleştirilen başarılı aşı kampanyaları sonucunda dünya genelinde tamamen ortadan kaldırılmıştır. Mpox virüsü ise özellikle Orta ve Batı Afrika'nın tropikal ormanlarında endemik olarak görülmekte olup, dünya genelinde sınırlı vakalarla ortaya çıkmaktadır.

Ateş, halsizlik, baş ağrısı ve lenf nodlarında büyüme gibi belirtilerle kendini gösteren bu hastalık, genellikle iki ila dört hafta süren semptomlarla ilerlemektedir. Ancak bazı vakalarda daha ciddi komplikasyonlara yol açabilmektedir. Orta Afrika'da görülen vakalarda ölüm oranı %10'a kadar çıkarken, Batı Afrika'da bu oran %1 civarındadır. 2022 yılı itibarıyla pandemik bir hal alan hastalık, bağışıklık sistemi sağlam bireylerde genellikle binde birden daha az ölüm oranına sahiptir.