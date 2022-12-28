Samsun'da sahte para ve uyuşturucu ele geçirildi: 5 gözaltı

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yaptıkları çalışmalar sonucu Atakum ilçesi Esenevler Mahallesi'nde bir markette sahte para konusu meydana gelmesi üzerine şüpheli şahıslara ait ev ve araçta arama yaptı.

Yapılan aramada, 1’i piyasa sürülmek istenirken, 3’ü araç içerisinde olmak üzere 4 adet sahte 200 TL'lik banknot, 1,5 gram metamfetamin ve uyuşturucu içiminde kullanılan aparat ile 1 adet çalıntı motosiklet ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheliler M.M.S.H. ve M.R.H. hakkında 'piyasaya sahte para sürmek' suçundan, O.T., J.M.S. N.T.S., M.M.S. ve M.R.H. hakkında 'uyuşturucu madde' suçundan, ayrıca J.M.S. ve N.T.S. hakkında 'motosiklet hırsızlığı' suçundan yasal işlem başlatıldı.

Soruşturma devam ediyor. (İHA)