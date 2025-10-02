Komadaki oyuncu İbrahim Yıldız’ın ablası sessizliği bozdu: Devrilen ağacın altında kalmıştı!

Duy Beni ve Muhteşem Yüzyıl Kösem gibi dizilerde rol alan İbrahim Yıldız, 15 Ağustos’ta Kartal’da rüzgâr nedeniyle devrilen ağacın altında kalarak ağır yaralandı.

Marmara Üniversitesi Pendik Hastanesi’ne kaldırılan Yıldız, 15 saatlik ameliyatın ardından yoğun bakıma alındı.46 gündür komada olan Yıldız’ın sağlık durumuyla ilgili ablası açıklama yaptı.

Yıldız’ın ablası, kardeşinin oyuncu arkadaşlarının vefasızlıkla suçlanmasına karşı çıkarak onları savundu.

Olay sonrası sosyal medyada paylaşım yapmamaları eleştirilen arkadaşlarına destek verdi.

Ablanın açıklaması şöyle: “İbrahim çok şanslı bir çocuk çok seveni, çok dua edeni var. Milyonları buldu... Arkadaşları hiç yalnız bırakmıyor, her şey buralara yansıtılmaz, bir reklam malzemesi değil. Hepsi vefalı hatta çok vefalı çocuklar bize birer İbrahim oldular, güzel dileklerde bulunurken yazılarınızda onlar adına dikkat etmenizi rica ediyoruz. İbrahim’in durumu için ayrıntılı bir şey yazmak istemiyoruz yoğun bakımda ve duaya ihtiyacı var.”

İBRAHİM YILDIZ KİMDİR?

İbrahim Yıldız, Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusudur. 26 Mayıs 1998’de İstanbul’da doğdu.

Güzel Sanatlar ve İç Mimarlık eğitimi aldı, 2015’ten itibaren oyunculuğa başladı.

Günfer Günaydın Ajansı’yla çalışan Yıldız, hızla yükselen yeteneklerden biri oldu.

KARİYERİ VE ROLLERİ

Yıldız, tiyatro sahnelerinde ve çeşitli dizi-sinema projelerinde yer aldı.

Başlıca rolleri:

• Muhteşem Yüzyıl: Kösem (2015-2016): Hasan karakteri.

• Kuzey Yıldızı: İlk Aşk (2019-2021): Yardımcı roller.

• Bir Zamanlar Kıbrıs (2021): Çoban Sefer rolü.

• Duy Beni (2020-2021): Dağhan karakteriyle tanındı.

• Ezop (2020, sinema filmi): 2. Köle rolü.

