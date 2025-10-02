Komadaki oyuncu İbrahim Yıldız’ın ablası sessizliği bozdu: Devrilen ağacın altında kalmıştı!

Düzenleme: Taner Yener
İstanbul Kartal’da ağacın altında kalarak komaya giren oyuncu İbrahim Yıldız’ın ablası, kardeşinin durumu hakkında bilgi verdi, vefasızlıkla suçlanan oyuncu arkadaşlarını savundu: “Hepsi çok vefalı, İbrahim’e dua ediyorlar.”

Duy Beni ve Muhteşem Yüzyıl Kösem gibi dizilerde rol alan İbrahim Yıldız, 15 Ağustos’ta Kartal’da rüzgâr nedeniyle devrilen ağacın altında kalarak ağır yaralandı.

komadaki-oyuncu-ibrahim-yildizin-ablasi-sessizligi-bozdu-devrilen-agacin-altinda-kalmisti-yenicag-25.jpg

Marmara Üniversitesi Pendik Hastanesi’ne kaldırılan Yıldız, 15 saatlik ameliyatın ardından yoğun bakıma alındı.46 gündür komada olan Yıldız’ın sağlık durumuyla ilgili ablası açıklama yaptı.

komadaki-oyuncu-ibrahim-yildizin-ablasi-sessizligi-bozdu-devrilen-agacin-altinda-kalmisti-yenicag-2.jpg

Yıldız’ın ablası, kardeşinin oyuncu arkadaşlarının vefasızlıkla suçlanmasına karşı çıkarak onları savundu.

komadaki-oyuncu-ibrahim-yildizin-ablasi-sessizligi-bozdu-devrilen-agacin-altinda-kalmisti-yenicag-26.jpg

Olay sonrası sosyal medyada paylaşım yapmamaları eleştirilen arkadaşlarına destek verdi.

Ablanın açıklaması şöyle: “İbrahim çok şanslı bir çocuk çok seveni, çok dua edeni var. Milyonları buldu... Arkadaşları hiç yalnız bırakmıyor, her şey buralara yansıtılmaz, bir reklam malzemesi değil. Hepsi vefalı hatta çok vefalı çocuklar bize birer İbrahim oldular, güzel dileklerde bulunurken yazılarınızda onlar adına dikkat etmenizi rica ediyoruz. İbrahim’in durumu için ayrıntılı bir şey yazmak istemiyoruz yoğun bakımda ve duaya ihtiyacı var.”

komadaki-oyuncu-ibrahim-yildizin-ablasi-sessizligi-bozdu-devrilen-agacin-altinda-kalmisti-yenicag-28.jpg

İBRAHİM YILDIZ KİMDİR?

İbrahim Yıldız, Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusudur. 26 Mayıs 1998’de İstanbul’da doğdu.

komadaki-oyuncu-ibrahim-yildizin-ablasi-sessizligi-bozdu-devrilen-agacin-altinda-kalmisti-yenicag-3.jpg

Güzel Sanatlar ve İç Mimarlık eğitimi aldı, 2015’ten itibaren oyunculuğa başladı.

komadaki-oyuncu-ibrahim-yildizin-ablasi-sessizligi-bozdu-devrilen-agacin-altinda-kalmisti-yenicag-4.jpg

Günfer Günaydın Ajansı’yla çalışan Yıldız, hızla yükselen yeteneklerden biri oldu.

komadaki-oyuncu-ibrahim-yildizin-ablasi-sessizligi-bozdu-devrilen-agacin-altinda-kalmisti-yenicag-5.jpg

KARİYERİ VE ROLLERİ

Yıldız, tiyatro sahnelerinde ve çeşitli dizi-sinema projelerinde yer aldı.

komadaki-oyuncu-ibrahim-yildizin-ablasi-sessizligi-bozdu-devrilen-agacin-altinda-kalmisti-yenicag-6.jpg

Başlıca rolleri:

• Muhteşem Yüzyıl: Kösem (2015-2016): Hasan karakteri.

komadaki-oyuncu-ibrahim-yildizin-ablasi-sessizligi-bozdu-devrilen-agacin-altinda-kalmisti-yenicag-7.jpg

• Kuzey Yıldızı: İlk Aşk (2019-2021): Yardımcı roller.

komadaki-oyuncu-ibrahim-yildizin-ablasi-sessizligi-bozdu-devrilen-agacin-altinda-kalmisti-yenicag-10.jpg

• Bir Zamanlar Kıbrıs (2021): Çoban Sefer rolü.

komadaki-oyuncu-ibrahim-yildizin-ablasi-sessizligi-bozdu-devrilen-agacin-altinda-kalmisti-yenicag-11.jpg

• Duy Beni (2020-2021): Dağhan karakteriyle tanındı.

komadaki-oyuncu-ibrahim-yildizin-ablasi-sessizligi-bozdu-devrilen-agacin-altinda-kalmisti-yenicag-12.jpg

• Ezop (2020, sinema filmi): 2. Köle rolü.

komadaki-oyuncu-ibrahim-yildizin-ablasi-sessizligi-bozdu-devrilen-agacin-altinda-kalmisti-yenicag-13.jpg

komadaki-oyuncu-ibrahim-yildizin-ablasi-sessizligi-bozdu-devrilen-agacin-altinda-kalmisti-yenicag-14.jpg

komadaki-oyuncu-ibrahim-yildizin-ablasi-sessizligi-bozdu-devrilen-agacin-altinda-kalmisti-yenicag-15.jpg

komadaki-oyuncu-ibrahim-yildizin-ablasi-sessizligi-bozdu-devrilen-agacin-altinda-kalmisti-yenicag-16.jpg

komadaki-oyuncu-ibrahim-yildizin-ablasi-sessizligi-bozdu-devrilen-agacin-altinda-kalmisti-yenicag-17.jpg

komadaki-oyuncu-ibrahim-yildizin-ablasi-sessizligi-bozdu-devrilen-agacin-altinda-kalmisti-yenicag-18.jpg

komadaki-oyuncu-ibrahim-yildizin-ablasi-sessizligi-bozdu-devrilen-agacin-altinda-kalmisti-yenicag-19.jpg

komadaki-oyuncu-ibrahim-yildizin-ablasi-sessizligi-bozdu-devrilen-agacin-altinda-kalmisti-yenicag-20.jpg

komadaki-oyuncu-ibrahim-yildizin-ablasi-sessizligi-bozdu-devrilen-agacin-altinda-kalmisti-yenicag-21.jpg

komadaki-oyuncu-ibrahim-yildizin-ablasi-sessizligi-bozdu-devrilen-agacin-altinda-kalmisti-yenicag-22.jpg

komadaki-oyuncu-ibrahim-yildizin-ablasi-sessizligi-bozdu-devrilen-agacin-altinda-kalmisti-yenicag-23.jpg

komadaki-oyuncu-ibrahim-yildizin-ablasi-sessizligi-bozdu-devrilen-agacin-altinda-kalmisti-yenicag-24.jpg

komadaki-oyuncu-ibrahim-yildizin-ablasi-sessizligi-bozdu-devrilen-agacin-altinda-kalmisti-yenicag-27.jpg

komadaki-oyuncu-ibrahim-yildizin-ablasi-sessizligi-bozdu-devrilen-agacin-altinda-kalmisti-yenicag-29.jpg

komadaki-oyuncu-ibrahim-yildizin-ablasi-sessizligi-bozdu-devrilen-agacin-altinda-kalmisti-yenicag-30.jpg

