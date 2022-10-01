Ayağınıza taş değmesin. Komandolar Atatürk posteri önünde yemin etti

Isparta'da, Terörizmle Mücadele Eğitim ve Tatbikat Merkezi Komutanlığının 51'inci Dönem Kurs Kapanış Töreni gerçekleştirildi.

Bayrak ve dağcılık gösterisinin yapıldığı tören ile 8 hafta temel komando eğitimi alan bin 503 sözleşmeli er mezun oldu.

Komandolar yemin töreninde Mustafa Kemal Atatürk posteri açarak, "Senin yolundayız" mesajı verdi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan ile Isparta'daki Terörizmle Mücadele Eğitim ve Tatbikat Merkezi Komutanlığına geldi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan 51'inci Dönem Komando Sözleşmeli Er Kurs Kapanış Töreni'nde konuşan Akar, yoğun ve zorlu bir eğitim dönemini başarıyla tamamlayan kursiyerleri tebrik etti.

Törende kursiyerler adına konuşan sözleşmeli er Serdar Yurt, aziz Türk milletinin şanlı Türk ordusunun yılmaz birer neferi olarak yeni görevlerine başlayacaklarını belirtti.

Yurt, kursta şanlı komando sınıfının temel özelliklerini, taktik ve tekniğini, Türk askerinde bulunması gereken nitelikleri öğrendiklerini bildirdi.

Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanı Tümgeneral Emre Tayanç da son 2 yılda 162 bin 96 personeli eğiterek, Türk Silahlı Kuvvetlerine kazandırdıklarını söyledi.

Komutanlıklarında 9 ülkeden 6 bin 419 misafir askeri personele eğitim verdiklerini kaydeden Tayanç, askerlerin her türlü görevi başarıyla yerine getirebilecek şekilde gece gündüz demeden her türlü hava ve arazi koşullarında gerçek muharebe şartlarında eğitim aldıklarını vurguladı.

Törende, eğitim birincisi sözleşmeli er Oğuzhan Önerge yaş kütüğüne dönem plaketini çaktı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, eğitim, atış, spor birincisi sözleşmeli erlere eğitim belgelerini verdi.

Bayrak ve dağcılık gösterisinin yapıldığı tören ile Isparta Terörizmle Mücadele Eğitim ve Tatbikat Merkezi'nde 18 hafta temel komando eğitimi alan 1503 sözleşmeli er mezun oldu.

Program, Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği ve sanatçı Esat Kabaklı'nın verdiği mini konserin ardından yapılan geçit töreniyle sona erdi.