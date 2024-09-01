Komandolar Narin’i bulmak için arazide. 8 yaşındaki çocuk 12 gündür kayıp

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde 8 yaşındaki Narin Güran 21 Ağustos günü kayboldu. Kur’an kursundan eve dönmeyen Narin’i önce ailesi aradı sonrasında gelen ihbarla devreye jandarma ve AFAD ekipleri girdi. Geniş çaplı arama ve soruşturmaya rağmen henüz gücük kızdan bir haber gelmedi.

Arama çalışmalarında 22 Ağustos’ta evlerine 3 kilometre mesafede, 28 Ağustos'ta ise 2 kilometre mesafede iki farklı çocuk terliği bulundu. Ancak her iki terliğin de ailesinin beyanıyla Narin Güran'a ait olmadığı belirlendi.

Soruşturma kapsamında Narin Güran'ın ağabeyi E.G. (18), kolundaki ısırık izleri nedeniyle gözaltına alındı. İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndaki incelemede, ısırık izlerinin Narin'e ait olup olmadığı tespit edilemeyince E.G. serbest bırakıldı. Soruşturma sürerken, bu kez Narin'in amcası, aynı zamanda kırsal Tavşantepe Mahallesi'nin muhtarı S.G. de gözaltına alındı. S.G.’nin aracından alınan DNA örneklerinin, Narin'in kıyafetlerindeki DNA örnekleriyle eşleştiği belirtildi. S.G.’nin işlemleri devam ediyor.

KOMANDOLAR ARAZİYE İNDİ

Narin’i arama çalışmaları 12’nci gününde jandarma ve AFAD ekipleri tarafından sürdürülüyor.

Çok sayıda komando, Tavşantepe Mahallesi’ne komşu kırsal Sarıdallı Mahallesi mevkiinde arazide arama çalışması gerçekleştirdi.

Komandolar arazide ve mısır tarlalarında yaptıkları çalışmalarda buldukları elbise ve bez parçalarını delil olarak alıp, incelenmek üzere Diyarbakır Adli Tıp Kurumuna gönderdi. Arama çalışmaları sürüyor.