Komandolar orman yangınlarına karşı nöbette

Denizli’de jandarma komandolar orman yangınlarına karşı denetimlerini sıklaştırdı. 2446 rakımlı Akdağ’a kamp kuran komandolar, gece gündüz kuş uçurtmuyor.

KAYNAK: İHA
Komandolar orman yangınlarına karşı nöbette

Havaların ısınmasıyla birlikte orman yangınlarına karşı ilave tedbirler alan Denizli Valiliği, 31 Ekim tarihine kadar piknik yapma, konaklama ve ateş yakmayı yasakladı.

Valilik tarafından alınan kararla ilgili yapılan açıklamada, “Meteorolojiden alınan veriler çerçevesinde önümüzdeki günlerde ilimizde sıcaklık değerlerinin yükseleceğinden dolayı, hava şartlarına ve insani faktörlere de bağlı olarak yangın riskinin artabileceği değerlendirilmiştir. 31 Ekim 2023 tarihine kadar mesire alanları, tabiat parkları ve günübirlik kullanım alanlarının dışında kalan ormanlık alanlarda piknik yapmak, konaklamak ve mangal, semaver gibi ateş yakmanın yasaklanmasına, izin verilen mesire alanlarında da belirtilen tarihler arasında saat 20.00’den sonra ateş yakmaya izin verilmemesine karar verilmiştir” denilmişti.

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KOMANDOLAR KUŞ UÇURTMUYOR

Yurt genelinde olduğu gibi Denizli’de de alınan bu kararın ardından orman yangınlarını önleyici tedbirler çerçevesinde sahaya inen komando timleri, Pamukkale, Merkezefendi, Çivril, Buldan ve Tavas ilçelerindeki ormanlık alanlarda kuş uçurtmuyor.

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2446 RAKIMLI AKDAĞ'A KAMP KURDULAR

Denetimlerin aralıksız olarak devam ettiği noktalardan birisi olan Çivril’deki 2446 rakımlı Akdağ oldu. 2446 rakımlı Akdağ’ın Sığır Kuyruğu Yaylasında kamp kuran İl Jandarma Komutanlığına bağlı komando birliği, orman yangınlarına karşı koruma gözetleme çalışması başlattı. Kundaklama, sabotaj ve yaşanabilecek yangın olaylarına karşı gece gündüz tetikte olan jandarma komandolar, dağ taş her yeri didik didik tarayıp ormanlık alana giren herkesi kontrol etti. Orman sahalarında güvenliği en üst seviyede ulaştıran jandarma komandolar ve asayiş ekiplerinin denetimlerine, zaman zaman dronlar da destek verdiği belirtildi.

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