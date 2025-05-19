Komandoların gösterisi dakikalarca alkışlandı

Kaynak: İHA
Komandoların gösterisi dakikalarca alkışlandı

Bolu'da 19 Mayıs salon programında komandolar, yaklaşık 10 metre yüksekten Türk bayrağı ve Atatürk posteriyle salona iniş gerçekleştirdi.

Bolu'da 19 Mayıs salon programında komandolar, yaklaşık 10 metre yüksekten Türk bayrağı ve Atatürk posteriyle salona iniş gerçekleştirdi. Gösteri dakikalarca alkışlandı.

Bolu'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen salon programında, Bolu 2. Komando Tugay Komutanlığı ve Bolu İl Jandarma Komutanlığına bağlı JAK timi ekipleri damga vurdu. Etkinlik kapsamında hazırlanan özel gösteride komandolar, yaklaşık 10 metre yüksekten Türk bayrağı ve Atatürk posteriyle salona iniş gerçekleştirdi. Komandoların halatlarla gerçekleştirdiği bu gösteri, izleyenler tarafından dakikalarca ayakta alkışlandı.

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