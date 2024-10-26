Kombi bacası can aldı! 17 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti

Olay, Canik ilçesi Hasköy Mahallesi Opr. Dr. Aynur Dağdemir Sokak üzerinde bulunan Hasevler Sitesi A1 Blok'un 7. katındaki dairede meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, 17 yaşındaki Asya Ceylin S. odasındaki kombinin bacasından sızan karbonmonoksit gazından etkilendi.

TÜM ÇABALARA RAĞMEN KURTARILAMADI

Ailesinin kız çocuğunun hareketsiz olduğunu fark etmesi üzerine durumu 112 Acile bildirdi. Hastanede yapılan tüm çabalara rağmen 17 yaşındaki kız çocuğu kurtarılmadı. Asya'nın cansız bedeni Adli Tıp Kurumuna götürüldü. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından doğal gaz firması ekipleri de evde gaz ölçümü yaptı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.