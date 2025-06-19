KOM’dan Aksaray’da 7 adrese eş zamanlı nefes kesen baskın: Kaçak altın ve silaha geçit yok!

Metin Kurt-Aksaray/YENİÇAĞ

Aksaray Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi, Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla kentte 7 adrese eş zamanlı baskın düzenledi.

Risk analizi ve saha çalışmalarıyla tespit edilen adreslerde yapılan aramalarda, halkın sağlığını ve güvenliğini riske atan çok sayıda kaçak ve yasa dışı ürün bulundu.

Operasyonda:

4 ruhsatsız tabanca,

1 kurusıkı tabanca,

61 fişek,

27 sahte altın,

19 parça gümrük kaçağı emtia,

95 litre sahte alkol ve 200 mililitre alkol üretim kiti ele geçirildi.

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Yakalanan 10 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Soruşturmaların derinleşerek devam ettiği, kaçakçılıkla mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğü belirtildi.

Aksaray Emniyet Müdürlüğü, halkın güvenliği ve sağlığını tehdit eden yasa dışı faaliyetlere karşı taviz verilmeyeceğini vurgularken, vatandaşlara şüpheli durumları bildirme çağrısı yaptı.

Bu başarılı operasyonla kamu düzenine yönelik önemli bir tehlike daha ortadan kaldırıldı. Aksaray halkı, emniyetin özverili çalışmalarını takdir ederek, suçlulara geçit vermeyen güvenlik güçlerine teşekkür etti.

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