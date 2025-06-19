KOM’dan Aksaray’da 7 adrese eş zamanlı nefes kesen baskın: Kaçak altın ve silaha geçit yok!

KOM’dan Aksaray’da 7 adrese eş zamanlı nefes kesen baskın: Kaçak altın ve silaha geçit yok!

Aksaray’da kaçakçılığa büyük darbe! KOM ekipleri 7 adrese eş zamanlı nefes kesen baskın düzenledi; sahte altın, ruhsatsız silah, sahte alkol ele geçirildi. 10 şüpheli yakalandı, soruşturma sürüyor.

Metin Kurt-Aksaray/YENİÇAĞ

Aksaray Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi, Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla kentte 7 adrese eş zamanlı baskın düzenledi.

Risk analizi ve saha çalışmalarıyla tespit edilen adreslerde yapılan aramalarda, halkın sağlığını ve güvenliğini riske atan çok sayıda kaçak ve yasa dışı ürün bulundu.

komdan-aksarayda-7-adrese-es-zamanli-nefes-kesen-baskin-kacak-altin-ve-silaha-gecit-yok-yenicag-1.jpeg

Operasyonda:

4 ruhsatsız tabanca,

1 kurusıkı tabanca,

61 fişek,

27 sahte altın,

19 parça gümrük kaçağı emtia,

95 litre sahte alkol ve 200 mililitre alkol üretim kiti ele geçirildi.

Jandarmadan 160 milyar TL'lik nefes kesen baskın. 479 tarlayı 1780 asker kuşattıJandarmadan 160 milyar TL'lik nefes kesen baskın. 479 tarlayı 1780 asker kuşattı

komdan-aksarayda-7-adrese-es-zamanli-nefes-kesen-baskin-kacak-altin-ve-silaha-gecit-yok-yenicag-2.jpeg

Yakalanan 10 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Soruşturmaların derinleşerek devam ettiği, kaçakçılıkla mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğü belirtildi.

Aksaray Emniyet Müdürlüğü, halkın güvenliği ve sağlığını tehdit eden yasa dışı faaliyetlere karşı taviz verilmeyeceğini vurgularken, vatandaşlara şüpheli durumları bildirme çağrısı yaptı.

Bu başarılı operasyonla kamu düzenine yönelik önemli bir tehlike daha ortadan kaldırıldı. Aksaray halkı, emniyetin özverili çalışmalarını takdir ederek, suçlulara geçit vermeyen güvenlik güçlerine teşekkür etti.

komdan-aksarayda-7-adrese-es-zamanli-nefes-kesen-baskin-kacak-altin-ve-silaha-gecit-yok-yenicag-3.jpeg

komdan-aksarayda-7-adrese-es-zamanli-nefes-kesen-baskin-kacak-altin-ve-silaha-gecit-yok-yenicag-4.jpeg

komdan-aksarayda-7-adrese-es-zamanli-nefes-kesen-baskin-kacak-altin-ve-silaha-gecit-yok-yenicag-5.jpeg

Nefes kesen operasyon: Polis firariyi mağarada avladı! 17 yıl hapisle aranıyordu...Nefes kesen operasyon: Polis firariyi mağarada avladı! 17 yıl hapisle aranıyordu...

Son Haberler
CHP'li Özçağdaş, 2024-2025 eğitim öğretim yılını değerlendirdi
CHP'li Özçağdaş, 2024-2025 eğitim öğretim yılını değerlendirdi
Galatasaray eski Fenerbahçeliyi kadrosuna tuttu
Galatasaray eski Fenerbahçeliyi kadrosuna tuttu
KOM’dan Aksaray’da 7 adrese eş zamanlı nefes kesen baskın: Kaçak altın ve silaha geçit yok!
KOM’dan Aksaray’da nefes kesen baskın!
Hatay'da göçük! 2 işçi hayatını kaybetti
Hatay'da göçük! 2 işçi hayatını kaybetti
Çanakkale Boğazı’nda yük gemisi arızalandı
Çanakkale Boğazı’nda yük gemisi arızalandı