YENİÇAĞ - Ordu / Ali Yazan

Ordu İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, Ünye Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen takipli KOM faaliyeti kapsamında; Denizli, Konya, Zonguldak, Samsun, Tokat, İstanbul ve Kahramanmaraş illerinde organize şekilde karşılıksız çek düzenleyerek nitelikli dolandırıcılık suçunu işlediği tespit edilen şahıslara yönelik; Ordu ve Karabük illerinde eş zamanlı olarak operasyon düzenlendi.

Ordu’da gerçekleştirilen operasyonda;

72 adet 37 bin 686 TL değerinde imzalı senet, 53 adet boş senet, 30 adet çek, 4 adet kitapçık senet karnesi, 5 adet alacak sözleşmesi, 3 adet 60 kişiyi içeren alacaklar listesi, 2 adet hesap cüzdanı, 3 adet başkasına ait tapu, 8 adet cep telefonu, 10 adet sim kart, 1 adet flash bellek, 2 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 94 adet 7.65 mm tabanca fişeği, 27 adet 9 mm tabanca fişeği, 3 adet tabanca şarjörü, 1 adet sustalı bıçak, 1 adet muşta, 1 adet dedektör ele geçirildi.

Olaylarla ilgili yakalanan 9 şüpheli şahıs adli makamlara sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan 4 şüpheli şahıs tutuklandı, 1 şüpheli şahsa ev hapsi verildi ve 4 şüpheli şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.